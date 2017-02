Se Trump-håndtrykkene som er blitt en snakkis

Han rykker, klapper og slipper ikke taket. Men Canadas statsminister unngikk Trump-grepet.

Fredagens møte mellom president Donald Trump og Japans statsminister Shinzo Abe vil bli godt husket for håndtrykket. Det varte i hele 19 sekunder, og underveis bød Trump på både lette klapp og solide drag med armen.

Talkshow-verten John Oliver karakteriserer det som «et komisk langt og maraton-aktig håndtrykk». Han gjør også et poeng av Abes megetsigende ansiktsuttrykk når han endelig kan slippe taket.

Etter situasjonen har det florert med kavalkader med Trumps forskjellige håndtrykk. Mens noen påpeker det komiske, prøver andre å analysere hva den røffe stilen sier om Trumps personlighet.

– Aldri før har et sterkt grep sett så svakt ut, skriver Moustafa Bayoumi i The Guardian. Han mener eksemplene er må, hypermaskuline demonstrasjoner av styrke, og synes det virker som om presidenten er redd for likestillingen som et håndtrykk uttrykker.

Kommentatoren trekker blant annet frem møtet med dommer Neil Gorsuch, som Trump nominerte til høyesterett 31. januar.

Bakteriefobi

Som president må Donald Trump ta svært mange mennesker i hånden, og som oftest er håndtrykkene ganske normale. Det at han noen ganger lar de vare så lenge, har en viss ironi. Trump har tidligere uttalt at håndtrykk er barbariske, og han frykter å bli smittet av forkjølelse og «alle slags ting».

En av de som flere ganger har fått merke Trumps stramme håndgrep, er visepresident Mike Pence:

Heller ikke ministeren for innenlands sikkerhet, general John F. Kelly, slipper unna.

22. januar fikk han både rosende ord og et kraftig håndtrykk av presidenten under en mottakelse i Det hvite hus.

Unngikk «Trumpshake»



Men finnes det noen triks for å unngå å havne i Trumps jerngrep? Det kan se ut som om Canadas statsminister Justin Trudeau (45) har knekt koden.

Mange medier har påpekt hvordan Trudeau elegant styrte unna Trumps «alfahann-håndtrykk» under mandagens statsbesøk i Washington, D.C og unngikk det flere har døpt «Trumpshake».

Det skal sies at Trump slett ikke alltid river og sliter i de han håndhilser med. En gjennomgang av innsettelsen som president 20. januar viser at det gikk rolig for seg både i møte med ekteparet Obama og andre som hadde møtt opp.

Det er ikke første gang Donald Trumps kroppsspråk kommer i fokus. Etter den andre presidentdebatten med Hillary Clinton i oktober i fjor, merket mange seg hvordan han lusket i bakgrunnen mens Clinton snakket.

– Han beveget seg som en mafiaboss, mente høgskolelektor Ketil Raknes.