Scaramucci forteller om skandaleintervjuet og veien videre

Trøbbel på jobb og trøbbel hjemme: Anthony Scaramucci snakker ut om de siste dagers hendelser.

Tidligere denne uken var Anthony Scaramuccis dager som Donald Trumps kommunikasjonssjef talte.

Dermed er han den kommunikasjonssjefen som har sittet kortest i stillingens historie. Ti dager var han i jobben.

I et intervju med Huffington Post forteller han nå om bakgrunnen for beskyldningene mot sin kollega og om hva planene hans er videre.

For en uke siden sendte Scaramucci ut en twittermelding der han antydet at daværende stabssjef, og kollega i Det hvite hus, Reince Priebus, sto bak lekkasjer til media, i kjølvannet av at en gjesteliste fra et middagsselskap ble lekket.

Ryan Lizza, journalist i newyorker, og journalisten som først fikk høre Scaramuccis beskyldninger mot sin kollega Priebus, hadde skrevet på Twitter at president Trump spiste middag sammen med Fox News-stjernen Sean Hannity, og en av TV-kanalens tidligere sjefer.

Nyhetsanker Kimberly Guilfoyle i Fox News, var et av navnene som også kom opp på listen over navn. Scaramucci skal ha innsett at dette vil vekke mistanke. Han skal ha sagt at han var klar over at kolleger og mediefolk sladret om hans vennskap til henne. Han tok dette som et angrep, står det skrevet på Huffington Post.

Etter middagen ringte Scaramucci journalist Lizza og ga det oppsiktsvekkende intervjuet, hvor han anklaget Priebus for å være kilden, og sa at han var paranoid-schizofren.

Ifølge Scaramucci hadde Priebus avslørt middagen for å svekke ham.

Synes intervjuet kom feil ut

Scaramucci forteller at han følte seg tråkket på av intervjuet Lizza publiserte.

– Lizza-familien og min familie har vært venner i over 50 år. Min far kjenner hans far fra byggebransjen, og de har bygd opp et personlig forhold. Det meste jeg sa var humoristisk og spøkefullt. Juridisk kan det ha vært «on the record», men stemningen ble feil. Og det visste han, sier han.

Lizza svarer imidlertid dette:

– Jeg har bare kjent Anthony gjennom jobb. Vi er ikke, og har aldri vært gamle familievenner. Selv om jeg tror fedrene våre kjente hverandre, så kanskje det er det han snakker om. Likevel, er ikke det god nok grunn til å undertrykke et eksplosivt «on the record»-intervju.

Huffington Post skriver at flere kilder tilknyttet Det hvite hus forteller at Trump var underholdt av intervjuet. Men at han endret syn når han så hvor mye negative tilbakemeldinger det fikk.

Scaramucci skal tilbudt å trekke seg før helgen. Men presidenten skal ha sagt at dette ikke var nødvendig, men instruerte ham om å «passe på» i fremtiden, skriver avisen.

Også trøbbel på hjemmefronten

Like før Scaramucci var ferdig som kommunikasjonssjef, kom også nyheten om at han og kona, Deidre Ball, skulle skilles.

Det har også kommet frem at han ikke var til stede under fødselen til deres sønn i forrige uke.

Scaramucci forklarer at dette er en urettferdig beskrivelse av hendelsen. Han skal ha sagt at Balls termin var 9. august, så da han boardet Air Force One for å være med presidenten på jobb, trodde han ikke at han ville gå glipp av fødselen.

Om bruddet skal han ha sagt dette: «Det går greit. Jeg mener, hva kan jeg gjøre?»

Skal «gå i mørket»

Mandag morgen er slaget tapt for Scaramucci. John Kelly, Trumps nye stabssjef, skal ha etterspurt oppsigelsen.

– Det var en veldig høflig samtale, sier Scaramucci.

Derfra gikk Scaramucci for å snakke med Trump, som var utilgjengelig. Han endte opp med å snakke med presidenten, datteren Ivanka Trump og Jared Kushner, Truimps svigersønn, på telefon senere på dagen.

– Presidenten fortalte meg at han vet at jeg står bak ham, men at han må prøve å «ta kontroll over skipet».

Videre spør Huffington Posts journalist hva han skal gjøre videre.

Scaramucci forteller at han skal forsvinne ut i mørket.

– Så skal jeg dukke opp igjen. Som meg selv.

