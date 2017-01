Saturday Night Live-forfatter suspendert etter Trump-hån

Satireforfatteren Katie Rich er suspendert fra det amerikanske talkshowet Saturday Night Live, etter å ha tvitret at president Donald Trumps sønn, Barron (10), vil komme til å bli en skoleskyter.

Barron kommer til å bli landet første hjemmeskoleskytter, skrev tekstforfatternen Katie Rich på Twitter fredag – samme dag som Barrons far, Donald Trump, ble innsatt som USAs 45. president.

Tekstforfatteren har jobbet for det amerikanske talkshowet Saturday Night Live siden desember 2013.

Meldingen lå ute i tre timer, før Rich fjernet den og endret Twitter-profilen sin til privat. Da hadde den allerede fått massiv kritikk fra andre på Twitter, skriver The Washington Times:

Rasende tvitrere krevde blant annet at Rich skulle beklage. Samtidig signerte rundt 79.000 personer en underskriftskampanje for at hun skulle få sparken, ifølge The Washington Post.

Komedieforfatteren beskyldes blant annet av kritikerne for å ha hånt et barn som selv ikke har bedt om å være i rampelyset.

Ifølge den britiske avisen Daily Mail ble meldingen karakterisert som «syk», «avskyelig» og «smakløs».

Mandag ettermiddag la Rich ut en ny melding på Twitter der hun beklager hendelsen:

– Jeg beklager for den ufølsomme tweeten. Jeg angrer dypt for mine handlinger og mine fornærmende ord. Det er utilgivelig og jeg er lei meg for det, skrev hun.

Samme dag ble det imidlertid meldt at Rich ble suspendert fra jobben på ubestemt tid, ifølge en ikke-navngitt kilde, skriver The New York Times.

Barron får gjennomgå



Men Rich var ikke den eneste som vitset om 10-åringen som satt bak sin far under seremonien på Capitol Hill da faren ble innsatt som president. Flere andre, spesielt fra underholdningsbransjen, latterliggjorde Barron på sosiale medier.

Blant dem er skuespilleren Julie Bowen som spiller i den kjente amerikanske TV-serien, Modern Family. Bowen har lagt ut flere Instagram-bilder der hun latterliggjør Barron – noe som også har fått folk til å reagere, skriver The Washington Post.

Når Barron Trump (10) trolig flytter til Det hvite hus i Washington D.C. til sommeren, blir han den første presidentsønnen som bor i den amerikanske presidentboligen siden John F. Kennedy jr.

Foreløpig skal Barron bo med sin mor, Melania, i New York, for å fullføre skoleåret på den eksklusive privatskolen Columbia Grammar and Preparatory School.

Saturday Night Live er blant annet kjent for sketsjer hvor Alec Baldwin parodierer Donald Trump.

