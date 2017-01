SAS og Norwegian: De som blir nektet innreise får refusjon

Flere passasjerer hos SAS og Norwegian har allerede blitt berørt av innreiseforbudet til Trump.

«Et fåtall passasjerer» er blitt nektet innreise av amerikanske myndigheter, ifølge Tonje Næss, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian til VG.

Fakta om innreiseforbudet * USAs president Donald Trump undertegnet fredag en ordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk for å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA. * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager. * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet. * Innføring av et generelt innreiseforbud på 90 dager for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. * Forbudet gjelder også reisende som har dobbelt statsborgerskap, hvis et av dem er fra et av de sju landene. * Omfatter også folk som i dag har arbeidstillatelse i USA. * Kun 50.000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret. Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110.000. * Forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet skal planlegge for sikkerhetssoner i Syria som skal gi beskyttelse til syrere som rømmer fra krig. Kilde: NTB

– I utgangspunktet pleier passasjerer å få beskjed i god tid før avreise, men dette skjedde jo litt fort, så da blir litt annerledes, sier Næss.

De nye reglene som USAs president Donald Trump undertegnet fredag, gjør at det ferske innreiseforbudet i USA kan ramme nordmenn med dobbelt statsborgerskap.

Det vil si personer fra de syv landene som er omfattet av innreiseforbudet: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. Det betyr at en nordmann som for eksempel har et iransk pass, ikke kan reise til USA de neste tre månedene, skriver NTB.

– De som blir nektet innreise til USA får refusjon. Vi vil oppfordre dem til å ta kontakt med kundeservice, opplyser Næss.

Vurderer innsyn i telefonlister



I Norge må man i utgangspunktet løses fra tidligere statsborgerskap for å bli norsk statsborger. Men det finnes flere unntaksbestemmelser, ifølge UDI.

For eksempel kan en som har fått innvilget asyl i Norge, ha dobbelt statsborgerskap dersom det av sikkerhetsgrunner er umulig å løses fra det gamle statsborgerskapet, skriver NTB.

– Vi vil oppfordre passasjerer som er i tvil om de vil få innreise til USA om å ta kontakt med den amerikanske ambassaden. Detaljer rundt retningslinjene fra amerikanske myndigheter må rettes til den amerikanske ambassaden, sier Næss til VG.

– Ambassaden er stengt i helgen og har ingen kommentar eller utdypende info om dette nå», skriver pressekontakt for den amerikanske ambassaden i Norge, Øyvind Gustavsen, i en SMS til VG.

CNN melder at Det hvite hus vurderer å spørre utenlandske besøkende om å opplyse om alle nettsider og sosiale medier de benytter, og også dele kontaktene sine på mobiltelefonen. Hvis den reisende nekter dette, kan han eller hun bli nektet adgang til USA. Men ideen er foreløpig på diskusjonsnivå.

Bakgrunn: Slik er Trumps flyktningordre



Også SAS betaler billetten



Hos SAS har i dag hverken norske eller svenske reisende blitt avvist i USA, ifølge Anna Kansell, hos pressetjenesten til SAS.

Men i går, lørdag, ble tre reisende avvist på Arlanda. Og i dag har én fra København til USA blitt nektet innreise, ifølge Kansell.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS påpeker at reisende til USA med gyldig ESTA-søknad kan bli stoppet allerede på Gardermoen.

– Hvis du ikke kan reise på grunn av nye regler fra amerikanske myndigheter, har du krav på få tilbake pengene du har betalt for flybilletten, sier Johansen.

ESTA er en forkortelse for «Electronic System for Travel Authorization» eller «Elektronisk System for ReiseAutorisasjon». ESTA kan bare søkes om via internett, og det anbefales å søke om ESTA i god tid før avreise, da det kan ta opptil 72 timer å få behandlet søknaden første gang

– For dem som har doble statsborgerskap, kan det være et alternativ å søke om visum, sier Johansen.

STERKE REAKSJONER: Rundt omkring i USA har tusenvis av mennesker demonstrert mot innreiseforbudet som ble innført fredag. Her fra John F. Kennedy airport i New York lørdag. Foto: AP Photo/Craig Ruttle Foto: Craig Ruttle , AP

Ifølge Forbrukerrådet er ikke rettighetene for norske reisende åpenbare:

– Det er slik at vi som reiser har plikt til å passe på at vi har de papirene som skal til for å få reise til et annet land. Her vil imidlertid forutsetningene være endret for mange etter at billettene er kjøpt inn. For en familie med planer om USA-ferie er det snakk om store omkostninger, sier Ann Hege Skogly, kommunikasjonsrådgiver hos Forbrukerrådet.

– På stående fot kjenner jeg ikke til lignende saker fra flyklagenemda, men vil anbefale dem det gjelder å kontakte flyselskap og forsikringsselskap, fortsetter Skogly.

