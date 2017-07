Sammenstøt mellom demonstranter og politi i Hamburg

HAMBURG (VG) I forkant av G20-møtet i Hamburg barket politi og demonstranter sammen.

Som ventet gikk det hardt for seg i gatene i forkant av at G20-landene i helgen skal møtes i Hamburg i Tyskland.

Sammenstøtene skal ha startet da politiet ba maskerte demonstranter om å ta av seg maskene. Noen av demonstrantene skal ha knust ruter på politibiler med flasker og murstein, melder NTB.

VGs reporter på stedet ble, som flere andre fredelige demonstranter og tilfeldig forbipasserende, fanget mellom voldelige demonstranter og opprørspoliti.

G20-toppmøtet går av stabelen på fredag, og skal vare i to dager.

JOBBER: Politiet jobbet hardt med å sile ut hardbarkede opprørere Foto: Nora thorp bjørnstad , VG

Kastet røykbomber og fyrverkeri



En rekke anarkistiske og militante venstreorienterte grupper, kalt «black bloc»-aktivister, har på forhånd planlagt protester de kaller «G20: Welcome to Hell» – «Velkommen til helvete».

Det ble torsdag ettermiddag kastet flasker og smelt av fyrverkeri og røykbomber, og politiet brukte vannkanoner for å forsøke å få has på de svartkledde. Hjelpemannskap bar flere skadde på båre gjennom folkemengden kort tid etter.

Opprørspoliti brukte vannkanoner før de erklærte at demonstrasjonen er over. De ville ha alle bort fra gatene, og har pågrepet mange av de mest aggressive demonstrantene.

Allerede minutter etter at demonstrasjonen startet ved Fischmarkt i Hamburg var stemningen veldig aggressiv mellom svartkledde demonstrantene og opprørspolitiet.

Ved flere anledninger kom situasjonen helt ut av kontroll. Mange VG har snakket med opplevde situasjonen som svært ubehagelig.

Politiet ba på et tidspunkt via høyttalere demonstrantene om å ha av seg finlandshettene mange har, slik at ansiktene ikke lenger skal være skjulte. Samtlige i første del av demotoget har solbriller og svarte hetter eller hatter på seg.

VANNKANONER: Tysk politi benytter seg av vannkanoner mot demonstrantene. Foto: Fabrizio Bensch , REUTERS/ntb scanpix

20.000 politifolk klare



Rundt 30 demonstrasjoner blitt kunngjort, organisert av blant annet miljøbevegelsen, kirkegrupper, globaliseringsmotstandere og fagforeninger.

Tyske myndigheter har forberedt seg på at det vil kunne gå hardt for seg. 20.000 politifolk utstyrt med opprørsutstyr, pansrede kjøretøyer, helikoptre og overvåkningsdroner er klare for å holde orden i rekkene. Natt til torsdag skal fem ha blitt skadet i demonstrasjoner.

G20-landene utgjør de 20 største økonomiene i verden, og blant andre USAs president Donald Trump, Kinas Xi Jinping og Russlands Vladimir Putin vil altså være på plass. Erna Solberg deltar også på årets toppmøte, som følge av at Norge har fått bli med som gjesteland.

Det har på forhånd blitt ventet at det ikke bare er i gatene, men også ved forhandlingsbordene, det vil gå hardt for seg. En av utfordringene for de øvrige landene blir å svare på signalene Trump har gitt om at han vil føre en proteksjonistisk politikk.

I forkant av G20-møtet diskuterte Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Trump atomtrussel, Midtøsten og terror.