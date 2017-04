Så rik er Trumps innerste krets

Fredag kveld offentliggjorde Det hvite hus økonomisk informasjon om 180 medlemmer av Trump-administrasjonen.

– Jeg vil ha folk som har tjent en formue!

Det sa Trump selv i desember da han ble spurt om hva slags personer han ønsket seg i Washington. Dokumenter som ble offentliggjort av Det hvite hus fredag, viser at påstanden om at Trumps nye administrasjon er den rikeste i moderne amerikansk historie, trolig medfører riktighet.

Majoriteten av de rikeste har tjent sine formuer på Wall Street, i Hollywood eller i eiendoms- og mediasektoren, viser en oversikt fra avisen The Washington Post, som har analysert tallene.

Ifølge avisen har 27 av de rikeste oppgitt at de har verdier for minst 2,3 milliarder dollar til sammen (nesten 20 milliarder kroner).

Totalt er de 180 rådgiverne og øvrige ansatte, inkludert Trumps ministre, verdt over 103 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

De trekker blant annet frem økonomisk rådgiver Gary Cohn (250 millioner dollar) og eiendomsrådgiver Reed S. Cordish (197 millioner dollar) som dem i Trump-administrasjonen med mest penger på bok.

Bloomberg har sagt at Cohn, som tidligere jobbet i Goldman Sachs, er god for rundt 600 millioner dollar. Fredagens tall dreier seg imidlertid om hva slags verdier de 180 selv har ført opp.

Dette er noen andre av Trumps rikeste rådgivere:

Ivanka Trump (35) og ektemannen Jared Kushner (36): Har verdier for mellom 2 og 6,3 milliarder kroner

Trump er presidentens datter og nylig ble det kjent at hun har fått tittelen «special assistant to the president». Ektemannen Jared er ansatt som seniorrådgiver og regnes som en av presidents nærmeste. Ekteparet Trump-Kushner er medeiere i flere selskaper, hovedsakelig innenfor eiendomssektoren.

Både AP og andre medier gjør et poeng ut av at begge trolig er god for langt mer, men at flere av verdiene de disponerer offisielt befinner seg inne i selskapene de er medeiere av.

Stephen Bannon (63): God for mellom 112 og 482 millioner kroner

Er sjefsstrateg og en av Trumps mest betrodde menn. Mannen som Breitbart-grunnleggeren kalte Tea Party-bevegelsens egen Leni Riefenstahl har også blitt omtalt som «Trumps mørke fyrste».

Kellyanne Conway (50): Tjente 6,9 millioner kroner i fjor

Eks-valgkampleder, nå rådgiver for Trump. Var tidligere sjef i konsulentfirmaet The Polling Company/Woman Trend.

Kenneth Juster (62): Minst 175 millioner kroner

Er visedirektør i National Economic Council, tidligere partner i investeringsbanken Warburg Pincus.

Sean Spicer (45): Tjente 2,4 millioner i fjor

Var Trumps kommunikasjonssjef under valgkampen, jobber nå som pressetalsmann i Det hvite hus. Har også oppgitt flere millioner i inntekt fra utleie av flere eiendommer han disponerer i delstatene Alabama, Rhode Island og Virginia.

Spicer: – Svært velsignet

Spicer selv har understreket at flertallet av personene i administrasjonen har måttet ofre både en høy lønn og økonomiske goder for å få lov til å jobbe i Det hvite hus.

– Presidenten har fått inn flere personer i denne administrasjonen, som dette landet har gjort svært velsignet og fremgangsrike. De har ofret mye for å jobbe i myndighetene, ved å gi opp flere av sine verdier, sa Spicer før fredagens tall ble offentliggjort, ifølge Financial Times.

Den etiske komiteen i Washington stiller flere strenge krav til de ansatte i Det hvite hus, og har i flere tilfeller bedt folk om å flytte aksjer eller si opp verv for å unngå interessekonflikter.

Betalte 38 millioner i skatt

Et eksempel er Trumps svigersønn Jared Kushner, som ifølge Det hvite hus har sagt fra seg hele 260 verv i ulike firmaer og solgt aksjer i 58 selskaper for å kunne bli godkjent.

Flere har tidligere tatt til orde for at Trump selv burde offentliggjøre sine egne skattetall. I mars ble imidlertid et utdrag fra selvangivelsen hans i 2005 kjent i media, gjennom det enkelte spekulerte i om var en lekkasje fra presidenten selv.

Der gikk det frem at presidenten tjente 150 millioner dollar i 2005 – og at han betalte 38 millioner dollar i skatt.