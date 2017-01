Så mye makt har Donald Trump

NEW YORK (VG) Donald Trump er øverste sjef i verdens mektigste land. Men hvor stor makt har han egentlig?

Da Donald Trump for en drøy uke siden ble tatt i ed som USAs president land, ble han ikke bare stats- og regjeringssjef, men også øverstkommanderende for de militære styrkene i verdens mektigste land.

Siden har han brukt tiden på én av de tingene han kan bestemme helt alene: Signere presidentordre.

Men hvor mektig er en amerikansk president egentlig?

– Ironisk nok er USAs president, etter manges mening, den mektigste posisjonen i verden, men samtidig er embetet overraskende svakt, sier professor David A. Schultz ved Hamline University til VG, og legger til:

– Trump kan bli overrasket over å innse at han har mindre makt til å få til alt han vil gjøre enn hva han og hans støttespillere håpet – og hans motstandere fryktet.

For å unngå en ujevn maktbalanse er makten fordelt mellom presidenten, Kongressen og Høyesterett. Presidentens makt er nedtegnet i andre artikkel i USAs grunnlov.

Likevel: På mange områder har Trump stor makt og innflytelse:

• Presidentordre

La oss starte med dette, siden det er her Trump så langt har vist sin makt – senest med å signere en ordre som midlertidig stanser innvandringen fra en rekke land.

– Hans evne til å påvirke politiske endringer gjennom presidentordre er ikke ubetydelig. Obama har satt en ganske sterk presedens for å strekke det lengre, sier professor Brian J. Gaines ved University of Illinois.

Gaines trekker frem Obama og hans gjentatte uttalelser om at han alene ikke kunne endre innvandringslovene, men at han likevel i større grad gjorde det.

Når presidenten utsteder en presidentordre er forvaltningen forpliktet til å følge opp. Dette er en måte å få gjennom politikk uten først å måtte få den vedtatt i Kongressen.

Samtidig kan Trump gjøre om på presidentordre gitt av hans forgjengere, noe han allerede er godt i gang med.

PRESIDENTORDRE: Her signerer Donald Trump en presidentordre for de omstridte oljerørledningene Keystone XL og Dakota Access. Foto: Evan Vucci , AP

• Atomvåpen

Trump kan bestemme over liv og død på jorden ettersom han alene har kontroll over USAs atomvåpen. Presidenten har tilgang på kofferten som inneholder kommunikasjonsutstyr og koder for at han skal kunne gi ordre om et atomangrep, men må ha godkjenning fra forsvarsministeren.

• Vetoretten

Presidenten må signere alle lovforslag godkjent av begge kamrene i Kongressen for å sette dem ut i livet – eller så kan han legge ned veto.

– Vetomakten får trolig mindre betydning siden Republikanerne styrer begge Kongresskamrene, sier USA-ekspert og førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen ved Høgskulen i Volda.

Han påpeker at Representantenes hus er mer høyreorienterte enn Senatet, og det kan bli vanskelig å komme fram til likelydende lovforslag i begge kamre på noen områder.

Presidenten har samtidig mulighet til å foreslå nye lover.

• Utpeking av dommere

Det er det presidenten selv som velger føderale dommere og dommere til Høyesterett, men det må godkjennes av Senatet. Trump har varslet å kunngjøre hvem han vil ha som avdøde Antonin Scalias etterfølger til Høyesterett kommende uke.

Denne posisjonen er svært viktig ettersom domstolen kan godkjenne lovforslag som går imot den amerikanske grunnloven.

– Samtidig er dette en utnevnelse som kan vare i flere tiår etter Trumps tid som president, sier den politiske kommentatoren Brian E. Crowley i Crowley Political Report.

• Utenrikspolitikk

Her er ikke presidenten enerådig, men han har langt større innflytelse i utenrikspolitiske spørsmål enn i innenrikspolitikken, siden han er øverstkommanderende for de væpnede styrkene.

– Presidenten har enorm kontroll over utenrikspolitikken, sier Crowley og fortsetter:

– Som vi har vært vitne til de siste tiårene så kan presidenter involvere USA i utenlandske konflikter uten særlig innspill fra Kongressen.

Tønnessen påpeker at presidenten som øverstkommanderende har stor makt når det gjelder igangsetting av militære operasjoner.

– Likevel krever War Powers Act fra 1973 at presidenten konsulterer Kongressen senest 48 timer før en operasjon begynner og innen 60 dager etter igangsettelsen.

Samtidig kan USAs president inngå internasjonale avtaler, men Senatet må godkjenne dem med to tredjedelers flertall.

• Handelsavtaler

Presidenten har stor makt når det kommer til å heve og senke handelsbarrierer, samt å forhandle og gå ut av handelsavtaler, men trenger godkjenning fra Kongressen. Trump har allerede signert en presidentordre om ta USA ut av frihandelsavtalene Nafta og TPP.

• Flertall i Kongressen

Republikansk majoritet i begge kamrene i Kongressen, vil gi ham et langt større handlingsrom enn Obamas seks siste år.

– Selv om republikanerne har majoriteten og at Trump får utpeke dommere, så er logikken i det politiske systemet designet slik at det er motstandsdyktig til plutselige og dramatiske forandringer, sier Schultz og legger til:

– Kongressen og Høyesterett vil ha sine egne identiteter og interesser som vil gjøre dem motstandsdyktige til å bli beordret rundt av president Trump.

• «Bøllenes prekestol»

Blant de mer uformelle maktfaktorene nevner flere av ekspertene VG har snakket med «bøllenes prekestol» – et uttrykk fra Teddy Roosevelt som beskrev presidentembetet som «the bully pulpit».

Han mente at presidentens innflytelse først og fremst ligger i å gripe initiativet, få folket i tale og presse frem sine kampsaker.

– Ingen har en sterkere stemme, men dersom det ikke brukes effektivt kan han bli overmannet av sine motstandere, sier Crowley.