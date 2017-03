Fakta: Trumps bånd til Russland

* Representantenes hus i Kongressen besluttet i januar å granske den påståtte kontakten mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere i forkant av presidentvalget i USA.

* I februar skrev New York Times at avlyttede telefonsamtaler viste at valgkampmedarbeidere og andre personer med tilknytning til Trump i 2016 gjentatte ganger hadde kontakt med høytstående russiske etterretningsagenter.

* I februar viderebrakte CNN og New York Times ubekreftede opplysninger om at russerne skal ha forsøkt å påvirke Trump i minst fem år, blant annet ved å tilby ham lukrative forretningsavtaler.

* I februar måtte Trump sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter at det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember, uten å informere om dette.

* I mars ble justisminister Jeff Sessions anklaget i Washington Post for å ha hatt kontakt med Russlands ambassadør to ganger i løpet av 2016 uten å ha opplyst om det.





Kilde: NTB