Russland håper på et godt og personlig forhold mellom Putin og Trump

NEW YORK/OSLO (VG) En av Vladimir Putins nærmeste rådgivere håper Russlands forhold til USA blir forbedret etter at Donald Trump inntar Det hvite hus.

– Vi håper på en konstruktiv dialog. Det er ikke mulig at vi blir enige med Washington på alle områder, men det viktigste er ønske om dialog og å løse problemer sammen, sier Putins talsmann i et intervju med VG.

– Vi er forsiktige optimister ut fra det vi hørte fra Trump i valgkampen. Han er klar til å snakke med Russland. Det er viktig.

I et intervju med nyhetsbyrået AP beskriver Peskov Trump og Putin som «veldig like», og la til at Russland håper de får et «godt, personlig forhold».

Historisk lav tillitt



Peskov la imidlertid til at tilliten mellom de to landene er på sitt laveste punkt på flere tiår, og at det vil ta tid å bygge opp tillitten.

Så fort Trump inntar Det hvite hus den 20. januar, vil Putin se fram til samtaler mellom de to, ifølge Peskov. Trump har gjennom valgkampen lovprist Putin som en sterk leder, og lagt vekt på at landene bør samarbeide i krigen mot terror.

– Han har vært en fast støttespiller av den gode ideen om et godt forhold mellom våre land fordi vi har et felles ansvar for den strategiske stabiliteten i verden, sa pressesekretæren til nyhetsbyrået.

Peskov blir regnet som en av Putins nærmeste, og er alltid med presidenten på utenlandsturer og i møter med statsledere.

VIKTIG MANN: Dimitri Peskov (med ryggen til) sammen med Putin under et møte med japansk statsminister Shinzo Abe i september. Foto: Mikhail Klimentyev, Reuters/NtB scanpix

Tøff valgkamp



I løpet av valgkampen ble spørsmålet om forholdet til Russland et viktig tema, og Trump ble gjentatte ganger anklaget for å være upatriotisk fordi han ikke stilte seg kritisk til Putin.

Peskov er klar på hva han synes om det:

– Det er ulogisk, sier han, og legger til at Russland alltid er et «offer» i amerikanske valgkamper, men at det i år var uten sidestykke.

Russland har gjennom valgkampen blitt anklaget for å gjennomføre cyberangrep mot USA. Peskov benekter dette, og uttrykker bekymring om trusler om motangrep.

– Vi lever i en veldig, veldig farlig verden, og den eneste muligheten for alle oss til å forbedre den, er ved å begynne å snakke med hverandre og samarbeide, sier han til AP.

– Og vi håper, og president Putin håper virkelig, at vi vil ha en mulighet for optimisme i forholdet vårt til USA, sier Peskov.