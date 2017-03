Russiske Sergej (66) er mannen bak Trump-skandalene

WASHINGTON D.C. (VG) Med Donald Trump som president har Russlands ambassadør Sergej Kisljak brått blitt den farligste diplomaten i USA.

– Jeg hadde aldri møter med russere om Trump-kampanjen, sa USAs justisminister Jeff Sessions på en hasteinnkalt pressekonferanse torsdag denne uken.

Der erklærte han at han ikke ville delta i behandlingen av noen eventuelle etterforskninger som handler om presidentvalgkampen i fjor høst og eventuelle forbindelser til Russland.

Fortalte ikke hele sannheten



Under Senatets høring før Sessions ble godkjent som ny justisminister tidligere i år svarte Sessions at han ikke hadde hatt noen kontakt med russere under valgkampen. Denne uken avslørte imidlertid Washington Post at Sessions likevel hadde møtt den russiske ambassadøren ved minst to anledninger.

TRUMPS MANN: Donald Trump og justisminister Jeff Sessions, her fra et pressemøte rett etter at Sessions var tatt i ed som justisminister 9. februar. Foto: Saul Loeb , AFP

Pressekonferansen er bare den siste utviklingen i skandale-sagaen om Donald Trump og hans forhold til Russland, og kommer kun drøyt to uker etter at Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike T. Flynn måtte gå av etter å ha løyet om sin kontakt med den russiske ambassadøren.

Topp-spion



Russlands ambassadør i USA, Sergej Kisljak, er karrierediplomaten som jobber intenst bak lukkede dører for å promotere Russlands synspunkter. Han viser seg sjelden i offentligheten, gjør nesten aldri intervjuer og han legger ikke ut meldinger på Twitter. Men nå er Sergej Kisljak plutselig blitt den mest omtalte diplomaten i USA.

Ifølge CNN mener amerikansk etterretning at Kisljak er en av Russlands toppspioner, og den fremste rekruttereren av nye spioner til russerne.

Denne påstanden ble imidlertid aggressivt tilbakevist av russisk UDs talskvinne Maria Zakharova overfor CNN torsdag:

– Herr Kisljak er en velkjent diplomat i verdensklasse. Han var viseutenriksminister i Russland, og har hatt kontakt med amerikanske kolleger på flere områder i mange tiår. Også kommer CNN og beskylder ham for å være en russisk spion …. for å rekruttere?! Herregud! Slutt å spre falske nyheter og løgner! Ropte Zakharova til CNNs reporter i Moskva.

Karrierediplomat



Kisljak ble i 2008 utnevnt som USA-ambassadør av Russlands daværende president Dmitrij Medvedev, og har dermed hatt jobben i ni år. Det er en uvanlig lang periode.

I løpet av denne tiden har Kisljak ifølge flere amerikanske medier møysommelig bygget opp et nettverk i Kongressen, næringslivet, tenketanker og i den amerikanske regjeringen.

«Den russiske diplomaten, som snakker utmerket engelsk, ser ut til å kjenne amerikanere i viktige posisjoner, både tidligere og nåværende, på tvers av det politiske spektrum. Flere amerikanere som kjenner ham sier han smykker seg med sitt nettverk – at han alltid har nettopp hatt middag med noen viktige personer eller havner på første rad på store nyhetshendelser i utenrikspolitikken» skriver Washington Post.

Kisljak er en veteran i det russiske diplomatiet og startet karrieren i kontorene til det sovjetiske utenriksdepartementet i Moskva i 1977, etter å ha blitt utdannet ingeniør.

Hans første oppdrag til USA kom i 1985 og 1989, på høyden av Sovetunionens president Mikhail Gorbatsjovs arbeid med å åpne og reformere Sovjetunionen. Fra 1998 til 2003 var han Russlands ambassadør til Belgia samtidig som han var Russlands utsending til Nato. Fra 2003 til han ble USA-ambassadør var han viseutenriksminister i Russland.

Som USA-ambassadør var han også med på den historiske byttehandelen i 2010, da USA og Russland utvekslet spioner de hadde avslørt i sine land.

Nå er altså Kisljak tilbake i rampelyset. Samtidig som Jeff Sessions holdt sin pressekonferanse torsdag opplyste Det hvite hus også at Trumps svigersønn Jared Kushner og den nå avgåtte sikkerhetsrådgiveren Flynn møtte Kisljak i desember for å «etablere en kommunikasjonslinje» mellom den nye administrasjonen og den russiske regjeringen.

På første rad



Men Kisljaks interesse for Donald Trump er ikke fersk. Da Trump holdt sin første tale om utenrikspolitikk som presidentkandidat i på et hotell i Washington D.C. i april i fjor satt Kisljak på første rad, ifølge det politiske nyhetsnettstedet Politico.

I talen tok Trump til orde for et bedre forhold mellom USA og Russland, og kritiserte i kjent stil status quo-politikken i den amerikanske hovedstaden.

– Trump kom med noen interessante poenger, men vi må vente med å se hvordan dette implementeres for å forstå betydningen, sa Kisljak til Politico den gangen.

Skandalen ruller videre



Sakene om forholdet mellom Russland og Trump-administrasjonen er svært pikante fordi de amerikanske etterretningsbyråene i flere rapporter har slått fast at Russland sto bak hackingen av det demokratiske partiet under valgkampen i fjor. Hackingen førte til lekkasjer av en rekke interne eposter som rammet Hillary Clintons valgkamp.

Både blant republikanerne og demokratene øker nå presset mot Trump-administrasjonen og stadig flere krever at en uavhengig kommisjon skal etterforske Trumps forhold til Russland.

– Vi trenger svar, sa tidligere president George W. Bush i et intervju med Fox News tidligere denne uken om saken.

Minoritetslederen i Senatet, demokratenes Charles Schumer, har bedt Trumps justisminister om å gå av, og krevd en uavhengig gransking av Trump-kampanjens Russland-bånd.

Trump selv svarte i kveld i kjent Trump-stil tilbake med å tvitre et bilde av Schumer sammen med Russlands president Vladimir Putin.

«Vi bør umiddelbart starte en etterforskning av @SenSchumer og hans bånd til Russland og Putin. En komplett hykler!» skrev Trump.