Russisk advokat knyttes til FSB

NEW YORK (VG) Advokaten som møtte Donald Trump jr. for å presentere skadelige opplysninger om Hillary Clinton, har tidligere jobbet for den russiske sikkerhetstjenesten FSB i en årrekke.

Det viser rettsdokumenter nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til.

Ifølge dokumentene representerte advokat Natalia Veselnitskaya sikkerhetstjenesten i en eiendomstvist i Moskva mellom 2005 og 2013.

Epost-avsløring

Avsløringen av møtet mellom den russiske advokaten og Donald Trumps eldste sønn rystet Washington i forrige uke. Advokaten skal ha hevdet at hun hadde opplysninger om ulovlige pengebidrag til Hillary Clintons valgkamp som kunne være «nyttig» for Trump.



En epost-utveksling mellom Trumps sønn og mellommannen som satte opp møtet, viser at Trump jr. ble varslet på forhånd om at materialet som ville bli presentert på møtet med advokaten var en del av den russiske regjeringens arbeid for å hjelpe farens kandidatur i presidentvalget.

De samme epostene viser at Trump jr. var svært entusiastisk til mulighetene til å motta opplysninger som kunne skade Clinton-kampanjen.

Sanksjoner

Rettsdokumentene viser ikke at Veselnitskaya har vært ansatt i det russiske regjeringsapparatet, eller etterretningstjenesten. Likevel vil opplysningene om hennes tilknytning til FSB trolig vekke oppsikt i Washington, melder Reuters.

Den republikanske lederen i Senatets justiskomité, Charles Grassley, har allerede stilt spørsmål ved hvorfor advokaten i det hele tatt har fått innreisetillatelse til USA.

Obama-administrasjonen innførte i fjor sanksjoner mot FSB etter mistanker om at sikkerhetstjenesten var involvert i et hackerangrep i valgkampen.

Inn på teppet

Også Trumps svigersønn og nære rådgiver Jared Kushner, og daværende kampanjesjef Paul Manafort deltok på møtet med den russiske advokaten. Denne uken ble det klart at alle tre må møte til høring i Senatetsetterretningskomite, for å svare på nærgående spørsmål om møtet.

Trump jr. har tidligere forklart at Veselnitskaya ikke hadde noe informasjon som var relevant for valgkampen, og at det 20 minutter lange møtet var «bortkastet tid».

Kritikerne, deriblant flere partifeller fra Republikanerne, mener det spiller liten rolle, så lenge de gikk til møtet i håp om å få slik informasjon.