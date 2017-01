Rike støttespillere advarer Trump

Hvis president Donald Trump styrer mot et mer lukket, autoritært samfunn, vil han bli utfordret, advarer Charles Koch - mannen som har gitt hundrevis av millioner dollar til republikanerne.

Koch-nettverket sendte søndag ut en pressmelding der de sa at «Trumps innreiseforbud er gal tilnærming og vil antagelig virke mot sin hensikt».

Brødrene Charles og David Koch driver et svært innflytelsesrikt nettverk av politiske påvirkningsorganisasjoner. Donorer til dette konservative nettverket var samlet i helgen, og mange av dem uttrykte sterk skepsis til innreiseforbudet Trump har innført for en rekke land.

– Det som har gjort Amerika stort (great) er at vi alltid har tatt imot de største og de beste. Beskjeden må være sterk og klar på at vi fortsetter å være et slikt sted, uansett hvor man kommer fra, sa Erick Brimmen til Fox News.

Han driver et privat fond, er fra Venezuela og ble amerikansk statsborger i fjor.

MILLIARDÆR: Charles Koch er en av verdens rikeste menn og driver et svært innflytelserikt , konservativt nettverk. Han misliker Trumps innreiseforbud, og advarer mot å velge en autoritær vei. Foto: Bo Rader , AP

Konservative verdier

Etter at Trump signerte innreiseforbudet for en rekke land, har det vært enorme protester og demonstrasjoner i USA.

De svært innflytelsesrike Koch-brødrene nektet i fjor å støtte Trumps kandidatur, men de ser nå en unik mulighet for å kunne påvirke Det Hvite hus og en republikanerstyrt kongress. Mange av donorene som var tilstede på helgens kongress uttrykte stor optimisme over hvilken påvirkningskraft de nå kunne ha. Trumps valg til høyesterett vil blant annet få støtte fra Koch-nettverket, skriver Fox News.

Samtidig er det bekymring for en ny president som ikke har kommet med noen langsiktige forpliktelser til konservative verdier og prioriteringer som fri handel, frie markeder og en liten administrasjon.

Charles Koch selv uttrykte dyp skepsis til den nye administrasjonens bruk av president-ordre. Han sa at nasjonen står overfor en enorm fare, og enten kan «velge den autoritære veien, eller vi kan bevege oss mot et fritt og åpent samfunn. Så dette er vår mulighet».

DEMONSTRASJONER: Etter innreiserofrbudet er det demonstrert og protesert manbge steder på amerikanke flyplasser og i byer. Her fra Seattle i går. Foto: David Ryder , Reuters

Kan være lovstridig

Innreiseforbudet har skapt reaksjoner over store deler av verden:

• Det irakiske parlamentet godkjenner «gjensidige tiltak» etter Trumps reiseforbud, som skal gjelde amerikanere som reiser til Irak. Det melder AP.

• Den britiske regjeringen har avvist en underskriftskampanje fra over en million briter som vil nekte USAs president Donald Trump å besøke Storbritannia.Regjeringen mener dette ville «ødelagt alt» som samtalene mellom statsminister Theresa May og Donald Trump har oppnådd. Det melder BBC på Twitter.

• Den svenske utenriksministeren Margot Wallström har i dag kalt USAs chargé d'affaires inn på teppet for å gi klar beskjed om hva den svenske regjeringen mener om president Donald Trumps innreiseforbud.

– Denne beslutningen øker mistroen og motsetningene mellom mennesker. Ikke siden andre verdenskrig har så mange mennesker vært på flukt fra krig og konflikter. Det er alle lands solidariske ansvar å hjelpe dem, også USAs, fastslår Wallström.

• Justisministrene i 15 av USAs delstater, samt i Washington DC, fordømmer president Donald Trumps innreiseforbud og sier de vil prøve å få presidentordren omgjort.

De 16 folkevalgte delstatspolitikerne sier i en felles uttalelse at vedtaket om innreiseforbud både er «uamerikansk» og trolig i strid med loven.

Trump får også støtte:

• Polens utenriksminister Witold Waszczykowski forsvarer Donald Trumps beslutning om å nekte folk fra syv hovedsakelig muslimske land adgang til USA .

– Intet land har plikt om å ta imot flyktninger. Siden Trump er valgt til president, har han rett til å gjøre dette, sier han til TV-kanalen Polsat.

VILLE IKKE: Britenes statsminister Theresa May nektet å ta med underskrifter fra over en million briter som ville nekte Trump å besøke Storbritannia, da hun besøkte Usas nye president forrige uke. Foto: Mandel Ngan , AFP

Kastes av fly

Flere reisende og flyslskaper har måttet ta konsekvensene allerede:

• Flyselskapet Air France melder at de har avvist 15 personer fra muslimske land fra å reise til USA fordi de ville ha blitt nektet innreise i landet.

• Flyselskapet Emirates melder i en uttalelse at de har gjort endringer i besetningen på sine flyreiser til USA etter at Donald Trump innførte et midlertidig reiseforbud for folk fra sju hovedsakelig muslimske land.

• Flere dansker med dobbelt statsborgerskap og reiseplaner til USA har tatt kontakt med dansk UD og fått beskjed om at de ikke kan dra, skriver danske Politiken.