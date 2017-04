Reuters: Slik forsøkte Putin å påvirke USA-valget

En russisk tenketank, kontrollert av president Vladimir Putin, skal ha utviklet en detaljert plan for hvordan Russland kunne påvirke presidentvalget i USA og undergrave amerikanernes tillit til valgsystemet.

Det melder nyhetsbyrået Reuters, basert på samtaler med syv tidligere og nåværende amerikanske tjenestemenn.

Kildene viser til to hemmeligstemplede dokumenter fra tenketanken Russisk institutt for strategiske studier som amerikansk etterretningstjeneste mener avslører et omfattende russisk forsøk på å påvirke det amerikanske valget.

Propaganda

Det første dokumentet er et såkalt strateginotat fra juni i fjor som skal ha sirkulert på høyeste nivå i den russiske regjeringen. Notatet anbefalte at Kreml iverksatte en propagandakampanje i sosiale medier, og i russisk-støttede internasjonale medier, for å oppmuntre amerikanske velgere til å velge en president som ønsket en mykere linje overfor Russland enn Barack Obama, ifølge de syv Reuters-kildene.

Det andre notatet skal ha vært skrevet i oktober, bare uker før det amerikanske valget. Dette notatet konkluderte med at det var sannsynlig at Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton ville vinne valget. Forfatterne av notatet anbefalte derfor å trappe ned propagandaen til støtte for Donald Trump, og i stedet konsentrere seg om å spre mistanke om valgfusk for å undergrave tilliten til det politiske systemet og legitimiteten til Clinton-administrasjonen.

Cyberangrep

Begge de to notatene skal ha kommet amerikanske myndigheter i hende etter valget i november. Ifølge Reuters skal de hemmeligstemplede dokumentene ha vært sentrale da amerikanske myndigheter konkluderte med at Russland iverksatte såkalte cyberangrep mot Clinton-kampanjen.

– Putins målsetting var klar hele tiden og han ga instituttet i oppdrag å tegne opp et veikart, sier en av kildene, en tidligere amerikansk etterretningsoffiser.

Ingen av dokumentene inneholder opplysninger om den påståtte hackingen av mailserveren til Demokratene. Ifølge fire av Reuters kilder var dette en etterretningsoperasjon styrt direkte fra Kreml.

FBI etterforsker

Påstandene om nære bånd mellom sentrale personer i Trump-kampanjen og representanter for russiske myndigheter har preget de første månedene av Trumps presidentperiode. FBI-direktør James Comey bekreftet i slutten av mars at byrået etterforsker en mulig konspirasjon mellom Trumps valgkampanje og russiske myndigheter.

Samtidig driver etterretningskomiteen i Kongressen sin egen gransking av kontakten.

I februar måtte Michael Flynn trekke seg som Nasjonal sikkerhetsrådgiver etter få uker i jobben, etter å ha unnlatt å orientere om møter med Russlands USA-ambassadør.