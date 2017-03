Republikanerne trekker forslaget om ny helsereform

Kort tid før avstemningen om sin prestisjereform, valgte Trump å trekke det omstridte forslaget. – Et stort nederlag, mener professor Jennifer Bailey.

Fakta: Obamacare * Helsereformen Patient Protection and Affordable Care Act, populært kalt Obamacare, ble vedtatt i Kongressen i 2010 og iverksatt fra 2014. * Reformen gjør det obligatorisk for amerikanere å ha helseforsikring. Systemet er i hovedsak basert på at folk blir pålagt å tegne forsikring i et privat selskap. * 22 millioner er forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver. * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige. * Folk med lav inntekt får subsidier fra staten til å betale forsikringen.



* Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet. Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012. * Folk som kjøper individuell forsikring, kan tegne den gjennom offentlige nettsider. * Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den begrenset muligheten for prisøkninger og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke. * Etter innsettelsen fredag 20. januar signerte Donald Trump sin første presidentordre om å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse» av reformen.



– Vi trekker det. Det er demokratene som har skylden. Vi fikk ikke én demokratisk stemme og vi manglet bare noen få. Bare noen veldig få, sier Trump i et telefonintervju med Washington Post.

– Manglet 10 stemmer



Det har vært knyttet stor spenning til fredagens avstemning om en ny helsereform.

For å få gjennom forslaget kreves normalt flertall i Representantenes hus - 216 stemmer.

Med 237 republikanere i huset tålte de ikke mer enn 22 avhoppere. Trumps leir overbeviste ikke tilstrekkelig mange til å stemme for den omstridte helsereformen, og like før stemmegivningen trakk de det hele.

Selv sier presidenten at de manglet mellom fem og tolv stemmer.

Dermed blir ikke Obamas mye omtalte helsereform, som Trump har lovet å fjerne som president, skrotet med det første.

– Det er Obamacare som gjelder i dette landet nå. Vi skal leve med Obamacare i nærmeste fremtid., sier Republikanernes leder i Kongressen, Paul Ryan, på en pressekonferanse etter at nederlaget var et faktum.

Han spår at Obamacare vil gå en dyster fremtid i møte, og uansett kollapse av seg selv.

Voksesmerter



Ryan forklarte tapet med den ferske regjeringens voksemerter.

– Vi var i opposisjon i ti år. Du behøvde bare å være imot det, nå måtte vi være enige, og vi var ikke helt der i dag, sa Ryan.

President Trump på sin side, legger skylden på sine politiske motstandere i Kongressen. Han varslet samtidig at Obamacare med tiden vil «eksplodere».

Trump selv er enig i at obamacare vil gå dukken på sikt.

På Washington Posts spørsmål om veien videre for helsereform svarer han:

– Det vil tiden vise. Obamacare kommer til å få det tøft fremover. Veldig, veldig tøft. Jeg fikser det når det kollapser. De kommer til å be meg om hjelp. Det må de. Her er de gode nyhetene: Helse er demokratenes felt nå, sier presidenten.

– Hard maktkamp



USA-kjenner og professor i statsvitenskap Jennifer Bailey ved NTNU sier til VG at disse nyhetene avslører maktkampen inne i Det republikanske partiet.

– Det har vært en hard maktkamp på innsiden av det republikanske partiet. Trump har forsøkt å presse dette gjennom på sin måte. Han kunne ha vært mer tålmodig, forhandlet mer og til slutt fått gjennom en ny reform. Men Trump ville være rask. Det kan ha virket imot sin hensikt, sier hun.

– Dette er et stort nederlag for Trump, men han vil neppe gå på defensiven. Han kommer til å være offensiv og si at han ikke ønsker kompromisser. Det er ellers vanskelig å si hva han nå vil foreta seg, sier Bailey.

–Må nok finne et mer realistisk alternativ

USA-forsker ved Universitetet i Oslo, Alf Tomas Tønnessen tror ikke Trump kommer til å pirke så mye mer borti Obamacare i inneværende presidentperiode.

–Når 20 millioner amerikanere har fått forsikring er det vanskelig å endre det. Han må nok finne et mer realistisk alternativ, og heller gjøre små endringer i reformen.

Tønnessen tror Trump heller bør fokusere på å utbedre infrastrukturen nå.

–Jeg tror det er viktigere for Trump å fokusere på samfunn og industri, der kan det være mulig på få til tverrpolitisk enighet.

Med forbehold om at Paul Ryan ikke setter på festbremsen.

–Her vil nok Trump og Ryan være uenige om pengebruk der Ryan vil spare penger og privatisere mest mulig, sier Tønnessen.

Trumps hovedmotivasjon for å erstatte helsereformen har vært de høye kostnadene.

Det var sent torsdag kveld at nyheten fra Trump-administrasjonen, kom om at avstemningen om den nye helsereform var utsatt til fredag. Det har vært spekulert i om avstemningen blir utsatt fordi Trump mangler de nødvendige stemmene for å få flertall for sin nye helsereform.