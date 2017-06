Republikanerne risikerer helselov-nederlag

Etter en knusende rapport, spøker det nå for republikanernes drøm om å kvitte seg med «Obamacare».

Kongressens budsjettkontor leverte mandag en rapport som neppe er godt nytt for republikanere som er i tvil om hva de skal stemme senere denne uken:

Rapporten viser nemlig at Senatets justerte forslag til en ny helsereform vil føre til at 22 millioner flere vil stå uten helseforsikring i 2026, sammenlignet med dagens lov.

Dette er kun en forbedring på én million fra forslaget som gikk gjennom Representantenes hus i mai. President Donald Trump kalte selv dette forslaget «slemt», samtidig som han har støttet Senatets versjon.

Men ikke alle partikollegene er like fornøyde med det nye forslaget.

Minst fem republikanske senatorer har allerede signalisert at de har planer om å stemme mot forslaget slik det er nå:

Susan Collins fra Maine, Rand Paul fra Kentucky, Dean Heller fra Nevada, Mike Lee fra Utah og Ron Johnson fra Wisconsin.

FJERNET DEMONSTRANTER: En rekke personer demonstrerte før helgen utenfor senator Mitch McConnells kontor i misnøye med forslaget til ny helselov. Foto: Mark Wilson , AFP

Problemet er bare at republikanerne ikke har råd til å miste fem stemmer fra sine egne. Med 52 seter av Senatets totalt 100 kan de kun miste to – ettersom ingen demokrater vil stemme for.

Den nye rapporten skal ha ført til ytterligere tilspissinger i det republikanske partiet, og Politico skriver at at «senatorene virker mer splittet enn noen gang». CNN skriver at stemningen på Capitol Hill var både «anspent og kaotisk».

Dette er ikke godt nytt for flertallsleder Mitch McConnell, som sammen med sitt team nå er på en desperat stemmejakt for å sikre flertall.

– Hvis han sier at nederlag ikke er et alternativ, så er mitt råd til lederen å ikke legge opp til et nederlag, sier senator Ron Johnson, som er blant dem som har varslet at han vil stemme mot forslaget.

CNN skriver at det er uklart hvor involvert Donald Trump er, men pressesjef Sean Spicer bekrefter at presidenten har snakket med flere senatorer i løpet av helgen.

Visepresident Mike Pence har invitert andre senatorer på middag før avstemningen, som finner sted onsdag eller torsdag.