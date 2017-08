Republikanere fordømmer Trumps benåding av «USAs tøffeste sheriff»

President Trumps partikollegaer reagerer på hans benåding av den omstridte Sheriffen Joe Arpaio.

– Arpaio ble funnet skylding i kriminell forakt, for ulovlig å ha fortsatt å mistenkeliggjøre personer av latinamerikansk opprinnelse i Arizona, basert på deres tidligere innvandringsstatus, og på tross av dommerens ordre, sier Arizona-senatoren John McCain i en uttalelse, melder The Hill.

– Presidenten har autoritet til å gjøre denne benådningen, men det underminerer hans påstand om rettssikkerheten da Herr Arpaio ikke har vist at han angrer på sine handlinger, sier McCain videre.

Bakgrunn: Trump benåder omstridt sheriff

«Mer enn avskyelig»

Sheriffen har tidligere blitt beordret til å slutte å bruke trafikkpoliti målrettet mot personer av latinamerikansk opprinnelse etter at en føderal dommer fastslo at praksisen var diskriminerende.

Men til tross for pålegget sluttet aldri Arpaio. Dermed ble han kjent skyldig i forakt for retten.

«Arpaio sa ikke bare fra seg ansvaret, men han kunngjorde til verden og sine underordnede at han kom til å fortsette med denne praksisen som vanlig, uansett hva andre måtte si, skrev dommeren i saken», Susan Bolton, 31 juli.

Arpaio ble dermed dømt til å sitte seks måneder i fengsel. Fredag ble han imidlertid benådet av president Trump.

«I sin tid som sheriff har Joe Arpaio tjent offentligheten og beskyttet folk fra kriminalitet og ulovlig innvandring. Han er nå 85 år og har tjent landet vårt i beundringsverdige 50 år og er derfor verdig en benådning fra presidenten», heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

BENÅDET: Den amerikanske sheriffen fra Arizona ble benådet av presidenten, etter at han nylig ble dømt til fengsel for å bevisst gå etter folk med latinamerikansk bakgrunn. Foto: Laura Segall , Reuters

Republikaneren og senatoren Jeff Flake fra Arizona kritiserer også Trumps avgjørelse.

«Når det gjelder benådingen av Arpaio, så ville jeg ha foretrukket at presidenten respekterte den juridiske prosessen og lot den gå sin gang», skriver Flake på Twitter.

Artemio Muniz er formann ved «Texas Federation of Hispanic Republicans» – en organisasjon for republikanere med latinamerikansk bakgrunn i Texas. Fredag skrev han på Twitter at benådingen er «mer enn avskyelig», og at den setter Arpaio «over loven»:

Også representant for Demokratene i delstaten Arizona, Ruben Gallego, har gått til verbalt angrep på presidenten, skriver New York Times.

– Donald Trump er en absolutt feiging som har benådet mannen som har tatt del i rasistiske praksiser som politi:

– Arpaio ble endelig funnet skyldig, men dette viser at rettssystemet ikke er rettferdig, legger han til.

Andre har stilt seg bak Trump og Sheriffen.

– Ingenting kan bli oppnådd ved å finne Sheriff Joe skyldig og sette en 85-år gammel mann i fengsel. De samme folkene har vært etter han i en årrekke, sier republikaneren og aktivistenVera Anderson (76).

«USAs tøffeste sheriff»

Joe Arpaio kaller seg selv «USAs tøffeste sheriff» og ble for alvor kjent da han på 1990-tallet utvidet et lokalt fengsel ved å opprette en teltleir han selv omtalte som en konsentrasjonsleir.

Arpaio fikk blant annet de innsatte til å gå i rosa undertøy og rosa håndjern for at de skulle føle skam, skriver CNN.

Sheriffens forhold til Trump startet for et par år siden etter at Arpaio stilte spørsmål ved Barack Obamas bakgrunn og statsborgerskap. Da skal Trump ha sendt Arpaio et notat og rost ham for hans uttalelser, ifølge Arpaio selv.

Trump har tidligere kalt meksikanske innvandrere for voldsforbrytere, han har gått til angrep på en dommer for hans meksikanske bakgrunn og han har gjentatte ganger sagt at Mexico bør betale for å bygge en mur på grensen mellom de to landene.

