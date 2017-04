Rekordlav måling for Trump

Amerikanernes holdning til Trump har nådd et nytt bunnivå. Kun 35 prosent er fornøyde med jobben han gjør som president, viser en ny undersøkelse.

Meningsmålingen som er gjennomført av Quinnipiac University viser en nedgang for Trump fra 37 prosent til 35, bare i løpet av to uker, melder CBS News. Til sammenligning nådde Obama sitt bunnivå i 2013 der 38 prosent av respondentene var misfornøyde med han som president.

Nestlederen i Quinnipiac, Tim Malloy, påpeker imidlertid at Bush gjorde det enda dårligere enn Trump på målingen fra 2008. Kun 28 prosent svarte da at de var fornøyde med republikaneren.

– Det tok åtte år, to upopulære kriger og en stagnerende økonomi for å nå dit, sier Malloy.

Flaue over Trump som president

Videre svarer 52 prosent av respondentene at de er flaue over at Trump er deres president. Bare 27 prosent sier de er stolte.

Samtidig er kvinner mer misfornøyde med Trump enn menn. Mens 63 prosent kvinner svarer at de ikke støtter han, viser tilsvarende tall for menn 51 prosent.

Det er selvsagt blant demokratene at presidenten er minst likt. 91 prosent av dem gir han tommelen ned. Men også blant sine egne har tallene gått nedover for presidenten. 79 prosent sier de er fornøyd med jobben han gjør, mens tilsvarende tall for to uker siden lå på 81 prosent.

Amerikanerne er spesielt negative til Trumps personlige kvaliteter der han scorer dårligst på spørsmålet om ærlighet. 61 prosent tror ikke at presidenten deres er ærlig. Samtidig svarer 55 prosent at presidenten ikke har gode lederegenskaper og 57 prosent oppgir at han ikke bryr seg om den gjennomsnittlige amerikaneren.

64 prosent svarer imidlertid at Trump er en sterk person og 60 prosent mener han er intelligent.

Holder sine lovnader



55 prosent mener at Trump har holdt sine lovnader fra valgkampanjen, men på direkte spørsmål om hver sak, svarer over halvparten at de er misfornøyde med måten han har håndtert dem på: helsevesen (64% misnøye), miljøforvaltning (61%), utenrikspolitikk (58%).

Respondentene er også skuffet når det gjelder Trumps fanesaker som terrorisme, innvandring og økonomi. 49 prosent er negative til måten han håndterer terrorisme og 57 prosent mener han gjør en dårlig jobb når det gjelder innvandring.

Til tross for at de fleste amerikanerne mener at økonomien er «utmerket» eller i «god» stand, svarer 41 prosent at det er fornøyde med måten han håndterer økonomien på.

Det kan ha sammenheng med at de fleste respondentene (66 %) mener hans forgjenger Obama skal ha mye av æren for at økonomien er som den er. 64 prosent av republikanerne er også enige i det.

Målingen er utført mellom 30 mars og 3 april. 1 171 personer har besvart spørsmålene. Feilmarginen på totalutvalget er pluss-minus 2.9 prosent.