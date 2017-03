Rekordlav måling for Donald Trump

Etter Donald Trumps helsefiasko er kun 36 prosent fornøyde med presidenten, noe som markerer den laveste målingen i løpet av hans drøyt 60 dager i sjefsstolen.

Av: Marthe Lien

Ifølge Time var presidentens oppslutning på vei oppover, før nyheten om at Republikanerne trakk den planlagte avstemningen for den nye helsereformen som etter planen skulle erstatte Obamacare.

Uken før reformen skulle opp i Senatet oppga rundt 41 prosent av de spurte amerikanerne til Gallup at de var fornøyd med presidentens opptreden.

I kjølvannet av reformfiaskoen har målingen nå altså dalt til rekordlave 36 prosent – noe som er én prosent lavere enn Gallup-målingen fra mars.

I dagene etter innsettelsen var Gallup-målingen på sitt høyeste – med 46 prosent som var fornøyde.

Men presidenten står overfor lagt tøffere oppgaver enn lav oppslutning. Etter helsereform-nederlaget vil Trump-administrasjonen nå rettet blikket mot skattereformen.

På en pressekonferanse mandag kveld fortalte pressetalsmann Sean Spicer at Trump-leiren tar sikte på å legge frem den nye skattereformen i august.

Men arbeidet kan imidlertid bli mer krevende enn Trump og republikanerne hadde sett for seg. The American Health Care Act ville ha frigjort nærmere én billion dollar i skattelette.

Når arbeidet med skattereformen nå skal i gang er tapet av helsereformen derfor en stor ripe i lakken.

Republikanernes generelle mål med sin politikk er å senke inntektsskatten for privatpersoner og bedrifter, og gjøre opp for de tapte inntektene ved å redusere fritak, fradrag og kreditt.

– Helsereformen er et veldig komplisert tema. Skattereformen er på en måte mye enklere, fortalte finansminister Steven Mnuchin fredag.

Republikanernes problemer med å nå enighet rundt helsereformen, stiller nå spørsmål rundt partikollegenes evne til å takle andre tøffe oppgaver.

USA-ekspert og Minerva-skribent Jan Arild Snoen tror ikke det blir spesielt lett å få vedtatt skattereformen ettersom republikanerne er sterkt splittet når det gjelder hvordan kuttene skal kompenseres for på budsjettet.

– Det er lettere å tenke seg at han får gjennom noen kutt som ikke er kompensert for, men uten at det blir noen grunnleggende omlegging av skattesystemet, sier Snoen til NTB.