NEW YORK (VG) Trumps sparking av FBI-sjefen får amerikanske toppolitikere til å rase. Flere krever nå en uavhengig etterforskning av båndene til Russland.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Nyheten om at USAs president har gitt FBI-sjefen sparken slo ned som en bombe natt til tirsdag norsk tid. Kort tid etter begynte reaksjonene å rase inn – særlig fra opposisjonspolitikerne.

En av dem er Connecticut-senator Richard Blumenthal, som sier at behovet for en uavhengig og spesialutnevnt jurist som kan lede en etterforskning av Trump-kampanjens bånd til Russland nå er «krystallklart».

Han går rett i strupen på presidenten.

– Presidenten har katastrofalt kompromittert FBIs pågående etterforskning av sitt eget Hvite hus’ bånd til Russland. Ikke siden Watergate har vårt rettssystem blitt like truet, og vår tro på uavhengighet og integritet til systemene blitt så rokket ved.

Senator Mark Warner (D) fra Virginia kommer også med kraftig kritikk.

– Presidentens handlinger i dag er sjokkerende. Det er dypt bekymringsverdig at presidenten har gitt FBI-direktøren sparken under en pågående kontraspionasje-etterforskning av upassende kontakt mellom Trump-kampanjen og Russland, sier Warner i en uttalelse.

Warner vektlegger også at ikke bare har Trump sparket Comey, men også tidligere fungerende justisminister Sally Yates, i tillegg til at hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gå av på grunn av sin kontakt med Russland.

I mars bekreftet FBI-direktør Comey at de etterforsker de mulige båndene mellom Trump-kampanjen og Russland før valget i fjor.

100 dager – 100 høydepunkter: Slik er Donalds liv i Det hvite hus

– Grotesk maktmisbruk

I likhet med senator Blumenthal drar også den amerikanske juristen og rettsanalytiker for CNN, Jeffrey Toonin, paralleller til Watergate – den politiske skandalen i USA som i 1974 førte til at Richard Nixon gikk av som president.

Han mener at man må tilbake til Nixons avskjedigelse av den spesialutnevnte etterforskningslederen Archibald Cox i Watergate-saken for å finne lignende i amerikansk historie.

– Dette er et grotesk maktmisbruk av USAs president, sier Toonin og fortsetter:

– Dette er ikke amerikansk politisk tradisjon. Dette er ikke normalt.

Charles Schumer, Demokratenes leder i Senatet, sier det var et stort feiltrinn av president Donald Trump å gi FBI-sjef James Comey sparken.

REAGERER: Demokratenes leder i Senatet, Charles Schumer. Foto: J. Scott Applewhite , AP

– Tidligere i dag ringte president Trump meg og informerte om at han gir direktør Comey sparken. Jeg sa til presidenten, «Herr president, med all respekt, du gjør en stor feil», sier Schumer til journalister tirsdag kveld lokal tid, melder NTB.

– Denne etterforskningen må ledes så langt unna Det hvite hus som mulig, og lengst mulig unna noen Trump har utnevnt, fortsetter Schumer.

Den republikanske South Carolina-senatoren Lindsey Graham har vært uenig med Trump i mye, men gir nå sin støtte til presidenten. I en uttalelse at han «vet det var en vanskelig avgjørelse for alle involverte»

– Gitt de siste kontroversene rundt direktøren, så tror jeg en ny start vil være bra for FBI og landet, skriver han.

Den republikanske senatoren Richard Burr fra Nord-Carolina skriver følgende på Twitter:

Vil ha spesialkomité

Hans partifelle, Arizona-senator og tidligere presidentkandidat, John McCain sier imidlertid at han «er skuffet over presidenten avgjørelse», og at James Comey har «ledet FBI godt under ekstraordinære omstendigheter».

– Jeg har lenge tatt til orde for en spesialkomité i Kongressen for å etterforske Russlands innblanding i valget. Presidentens avgjørelse om å fjerne FBI-direktøren bekrefter bare behovet for en slik komité.

En annen demokratisk senator som reagerer er Bob Casey fra Pennsylvania, som også tar til orde for at en uavhengig gruppe fortsetter Russland-etterforskningen.

– Etterforskningen må være uavhengig og grundig for å opprettholde landets rettssystem, sier Casey.