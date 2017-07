Putin før Trump-møte: Håper det kan føre til positive resultater

WASHINGTON, D.C. (VG) Det mye omtalte møtet mellom Donald Trump og Vladimir Putin startet med gjensidige høflighetsfraser.

FAKTA OM G20 G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU. Norge er ikke med. Flere internasjonale organisasjoner deltar på G20-møtene, deriblant Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Til sammen representerer medlemmene rundt 85 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen. G20 har ingen formell beslutningsmyndighet. Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre.

– President Putin og jeg har diskutert ulike ting, og jeg synes det har vært gode samtaler. Vi vil fortsette med det. Vi ser frem til mye positive ting som skjer for Russland og USA. Det er en ære å være her med deg, sa Trump, før Putin tok ordet:

– Vi har snakket flere ganger på telefonen om viktige bilaterale og internasjonale saker, men det er selvsagt aldri nok å snakke på telefon. Jeg er glad for å møte deg personlig, herr president, og jeg håper det kan føre til positive resultater.

Etter de korte kommentarene ble media geleidet ut av rommet. CNNs reporter i forsøkte da å rope ut et spørsmål til de to presidentene om Russlands forsøk på å påvirke det amerikanske valget. Flere andre spørsmål ble også ropt ut journalister, men verken Putin, eller Trump svarte på noe.

Ingen av de to fortalte heller noe om hva dagens samtaler, som holdes under G20-møtet i Hamburg, vil inneholde.

Kun presidentene og utenriksministrene



På det bilaterale møtet, som startet rundt klokken 16.15, var det bare seks personer til stede. To tolker, Trump, Putin, og deres utenriksministre Sergej Lavrov og Rex Tillerson. Sistnevnte, som tidligere var konsernsjef for oljeselskapet Exxon Mobil, har kjent Putin i lang tid.

Trumps kritikere frykter at dette betyr at verden aldri får vite hva som ble sagt de to presidentene mellom.

Allerede tidligere på dagen møttes de to for første gang ansikt til ansikt under møtet. Ifølge den russiske regjeringen håndhilste de og utvekslet noen få ord.

Det er knyttet stor spenning til hvordan kjemien mellom lederne for de to stormaktene kommer til å være. Kroppsspråket deres blir en pekepinn og vil trolig bli analysert ned til minste detalj, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Mens Donald Trump selvsagt er helt fersk i møter med utenlandske statsoverhoder i sin rolle som president, har Vladimir Putin tidligere møtt alle tre av Trumps forgjengere, Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama.

Hvorvidt Putin og Trump faktisk har møttes før hersker det noe tvil om. Donald Trump sa selv på et tidlig tidspunkt i valgkampen, før han ble president, at de to hadde møtt hverandre så vidt. Senere har han gått tilbake på dette, og nå er det offisielle svaret fra Det hvite hus at dette var første gang de to møttes ansikt til ansikt.

Samtidig som klimadiskusjoner



Dagen før møtet gikk Trump lenger enn han har gjort tidligere i sin kritikk av Russland da han ba dem stoppe sine «destabiliserende aktiviteter».

– Vi oppfordrer Russland til å stoppe sine destabiliserende aktiviteter i Ukraina og andre steder og å stoppe sin støtte til fiendtlige regimer som Syria og Iran, og i stedet slå seg sammen med ansvarlige nasjoner i vår kamp mot våre felles fiender og forsvaret mot selve sivilisasjonen, sa Trump i en tale i Polens hovedstad Warszawa.

Møtet mellom Trump og Putin fant for øvrig sted samtidig som man på G20-møtet diskuterte bekjempelsen av klimaendringene. Som kjent har Trump allerede besluttet å trekke USA ut av Parisavtalen.

Samtidig fortsatte også de kraftige demonstrasjonene i Hamburgs gater. Minst 159 politifolk skal være såret i det som blir omtalt som «en krigssone».