LOS ANGELES (VG) Michael Tamburrin (29) sier han er flau over å være amerikaner etter innreiseforbudet til Donald Trump.

To dager etter at USAs president signerte den nye ordren, fortsetter demonstrasjonene med full styrke.

Med plakater og slagord har store folkemengder for andre dagen på rad møtt opp for å vise hva de mener om det nye forbudet som stenger døren for flyktninger og personer fra syv i hovedsak muslimske land.

– Alle kjenner noen

Natt til mandag norsk tid er demonstranter samlet i en rekke byer, deriblant på flyplassen i Los Angeles.

– Jeg er her for å støtte folket. Vi er en nasjon av immigranter, vi bør stå sammen for å vise Donald Trump at vi ikke tillater dette. Forbudet er tull, det er rasistisk, uamerikansk, sier Alissan Lucas (45) til VG.

– Alle kjenner noen som er berørt, understreker hun.

Føderale domstoler blokkerte deler av ordren etter at personer som allerede har arbeidstillatelse eller såkalt «green card» ble strandet på flyplasser, og natt til mandag kom også Trump-administrasjonen etter, skriver BuzzFeed:

Personer fra de syv landene som har gyldige visum vil ikke lenger bli rammet.

Michael Tamburrin (29) sier han har møtt opp for å protestere mot urettferdighet.

– Jeg har aldri vært mer skamfull og flau over å være amerikaner.

Han sier videre at de store demonstrasjonene har gitt ham håp.

– Suksessen har gjort meg ekstremt glad og optimistisk om at vi vil overvinne det. Vi er alle i bunn og grunn immigranter, sier 29-åringen til VG.

«USA ER ALLE»: Hundrevis av demonstranter har natt til mandag norsk tid møtt opp på Los Angeles Internasjonale flyplass. Foto: Klaudia Lech , VG

Mener forbudet er ulovlig

En rekke politikere har også reagert, deriblant statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende. I USA har justisministre i 16 amerikanske delstater fordømt ordren som grunnlovsstridig.

I folkemengden på flyplassen i Los Angeles står Sahar Pirzada (27) og roper «No border, no nations, no deportations.»

– Vi er her fordi vi må vise presidenten av dette er folkets by. Vi vil ikke gi etter for presidentordre som forbyr folk fra andre land. Vi hører at mange familier har blitt skilt, og at de holdes i varetekt her nå, sier 27-åringen til VG.