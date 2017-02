Professor: Vanvittig dumt å fornærme Trump

Professor og tidligere statssekretær i UD, Janne Haaland Matlary, advarer europeiske ledere mot å kritisere Donald Trump.

ADVARER: Professor Janne Haaland Matlary mener europeiske ledere er i ferd med å ødelegge forholdet til USA. FOTO: FRODE HANSEN

I et innlegg i Dagens Næringsliv minner Matlary om at «Europa trenger Trump». I innlegget konkluderer hun med at sentrale europeiske ledere holder på å ødelegge forholdet mellom USA og Europa.

– Siden Europa ikke har tenkt å ta ansvar for sin egen sikkerhet, får man pleie forholdet til Trump best mulig. Trump kommer til å kreve mye mer av Europa enn Barack Obama. Da er det vanvittig dumt å fornærme ham maksimalt før man engang har møttes, skriver Matlary, som var statssekretær i Utenriksdepartementet i Bondevik-regjeringen.

– Du og jeg kan si hva vi mener om Trump, men det bør ikke den som taler på vegne av en stat, slår hun fast.

– Ødelegger forholdet



Matlary lister opp en rekke uttalelser fra blant annet Tysklands forbundskansler Angela Merkel og EU-president Donald Tusk hun mener bidrar til å ødelegge forholdet til USA.

EU-presidenten: USA er en trussel

Hun karakteriserer Merkels opptreden i den første samtalen med Trump, der hun lekset opp for presidenten om Flyktningkonvensjonen, som «uhørt».

– Hvis jeg var Trump og fikk beskjed om at jeg representerer en trussel mot EU, ville jeg betakke meg for slike allierte. Jeg ville blitt rasende på Tusk og meget irritert på Merkel og antatt at EU er en uvennlig organisasjon jeg i alle fall ikke skal besøke, understreker Matlary.

Les også: Melania Trump saksøker tabloid-gigant etter eskorte-påstander

Matlary mener europeiske ledere har latt seg styre av en Trump-kritisk opinion i hjemlandene i sine kraftige angrep på den amerikanske presidenten.

– Vi skal selvsagt ikke unnlate å kritisere når det er saklig grunn for det, men ansvarlige ledere kan ikke la seg styre av følelsene på denne måten. Gjennom sine uttalelser har Tusk ødelagt muligheten for et diplomatisk forhold til USA. Det er svært korttenkt. Nå er vi tvert imot nødt til å gjøre det beste ut av situasjonen, og bygge relasjoner til de ansvarlige kreftene i Trumps administrasjon, sier Matlary til VG.

Brende advarte



Også norske toppolitikere har rettet offentlige angrep mot Trump. Midt under den amerikanske valgkampen gikk utenriksminister Børge Brende ut og uttrykte bekymring for den republikanske presidentkandidaten.

– Vi har ingen tradisjon i Norge for å gå inn i andre lands valgprosesser, men situasjonen knyttet til noen av utspillene til Trump er såpass ekstraordinære, at jeg har valgt å ta til motmæle, sa Brende til NRK.

Grande om Trump: Vil få veldig store følger for Norge

Etter valget har både Brende og statsminister Erna Solberg kritisert Trumps forsøk på å innføre et innreiseforbud fra en rekke muslimske land.

God balanse



Matlary karakteriserer Brendes utspill i valgkampen som «svært uklokt». Hun mener likevel regjeringen har balansert situasjonen godt etter at det ble klart at Trump ville bli USAs president.

– I likhet med de fleste andre regnet vel Brende med at Trump ikke ville bli valgt, og at det derfor var risikofritt og kritisere, men regjeringen har hentet seg inn etter valget. Er det noe den norske regjeringen er klar over, så er det at man er avhengig av et godt forhold til USA, sier hun.