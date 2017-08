Professor Ole O. Moen om Trump: – En livsfarlig mann

– Alt Donald Trump sier og gjør bunner i en ekstrem kunnskapsløshet, sier professor i amerikansk historie, Ole O. Moen.

Drapet på en 32 år gammel kvinne begått av en mann med nazisympatier i Charlottesville har sjokkert USA, og like fullt er mange sjokkerte over president Donald Trumps uttalelser etter grusomheten.

Da Trump sa at også motdemonstrantene hadde skyld i det som skjedde, reagerte både partikolleger og politiske motstandere med avsky.

– I dag står verden altså overfor en amerikansk president som er fullstendig kunnskapsløs. Jeg har virkelig lest meg opp på Donald Trump og hans fortid det siste halvåret. Og jeg må si, det er skremmende lesning. Han har aldri vært interessert i politikk, amerikansk historie eller samfunnsforhold i det hele tatt. Det er bare penger som har interessert ham, sier Ole O. Moen, og trekker frem det som har kommet frem rundt presidentens morgenbriefinger.

SER PÅ SJEFEN: Donald Trump snakker med mediene i lobbyen i Trump Tower tirsdag 15.august. Bak til venstre står stabssjef John Kelly. Foto: Pablo Martinez Monsivais , AP

– Sikkerhetsbriefene er satt ned punktvis på en A-4 side. Det er alt dagens amerikanske president klarer å fordøye. En mann som styrer verden på impulser, og bare klare å holde oppmerksomheten på ulike tema i 10-15 minutter, er intet annet enn en livsfarlig mann, sier Moen som har forfattet hundrevis av avisartikler og sju bøker om amerikansk kultur, historie og politikk. Han er tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt arbeid med å gjøre amerikansk kultur og historie kjent for nordmenn. 77-åringen er nå pensjonist.

PROTESTERER: Demonstranter samlet seg utenfor Trump Tower i New York i går for å demonstrere mot presidenten. Foto: , AFP

Forsker ved Senter for ekstremismeforskning, Cathrine Moe Thorleifsson mener at resultatet av at Trump ikke klart fordømmer de hvite nasjonalistene tidlig etter et politisk motivert drap og samtidig påpeker at det finnes voldelige bevegelser på venstresiden, er at han skaper en slags moralsk likevekt mellom partene.

– Dette oppildner det høyreekstreme miljøet, noe som allerede vises på sosiale media og nettforum. De mener at Trumps ambivalens viser at han støtter dem, og Trump er ikke klar nok på å avvise det, sier Thorleifsson.

– Bruker et gatespråk

Til sammen anslås den høyreekstreme bevegelsen i USA å ha 20-30.000 aktive medlemmer og stilltiende støtte fra hundretusener andre, ifølge NTB.

– Trump vet meget godt vet hvem han kommuniserer til når han kommer med slike uttalelser. Samtidig som han er sen i sin fordømmelse av vold begått av hvite nasjonalister og nynazister og kvier seg for å bruke disse begrepene, er han lynraskt ute når han fordømmer vold begått av minoriteter eller migranter. Gjennom hele presidentkampanjen uttalte Trump seg i negative og dels rasistiske ordelag om migranter og omtalte dem som potensielle kriminelle eller terrorister. Samtidig har hvite nasjonalister tolket slagordet «gjør Amerika storslagent igjen» som et tegn på at Trump vil gjøre den hvite rasen storslagen igjen, sier Thorleifsson.

FORFATTER: I dette bildet fra 2012 viser Ole O. Moen boken han skrev om Det hvite hus. Foto: Geir Olsen , VG

Moen er svært usikker på hva Trump vet og ikke vet.

– Igjen er det dette med kunnskapsløshet. Jeg tror ikke president Trump vet hva konføderasjonen står for, og hvordan svarte amerikanere reagerer på det de opplever som angrep på borgerrettighetene. Presidenten bruker et gatespråk og gjør skam på, ikke bare seg selv, men på hele det republikanske partiet. Andre presidenter som det har vært en del å utsette på, hadde i hvert fall folkeskikk. Det har ikke Donald Trump, mener Ole O. Moen.



– Problematisk

Etter at Trump tok over som president mener 63 prosent av amerikanere at det har vært en økning i hatefulle – og fordomsfulle ytringer, viser en måling som utført av Quinnipiac University.

FORSKER: Cathrine Moe Thorleifsson fra C-REX Center for Research on Extremism. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Det er problematisk for det amerikanske samfunnet når de høyreekstreme omfavner Trump, i kombinasjon med at Trump ikke er klar nok og tidlig nok ute med å fordømme disse gruppene. De voldelige angrepene i Charlottesville kunne vært en anledning for Trump til et tydelig brudd med rasistiske og antisemittiske hatgrupper. Når han ikke gjør det, synliggjør det at han fortsetter å flørte med dette miljøet, og holder tett til seg sine betrodde i Det hvite hus fra det såkalte «alternativhøyre», som vi vet har bånd til både ultranasjonalistiske og høyreekstreme miljø utlandet, sier Thorleifsson.