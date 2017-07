Professor: Derfor går Trump til krig mot media

WASHINGTON, D.C. (VG) Den amerikanske medieforskeren Jay Rosen mener Donald Trump ikke bryr seg med å vinne støtte fra andre enn de som allerede støtter ham.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C. Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– CNN har skadet seg selv. De har dekket meg på en veldig uærlig måte, sa Donald Trump på en pressekonferanse under sitt besøk i Polen.

Han fortsatte med å si at de i USA ønsker en ærlig og fri presse, og at CNN ikke er det.

– Vi vil se en ærlig, vakker, fri og rettferdig presse, det er veldig viktig. Vi vil ikke ha falske nyheter, og ikke alle er det, fortsatte han i sitt svar til en av reporterne på stedet.

– Det som betyr noe er hvor sterkt båndet til kjernevelgerne hans er, ikke hans administrasjons evner til å besvare spørsmål fra journalister, avverge tvil, eller overbevise noen om hans politikk. Det er en av årsakene til at det har blitt vanlig med løgn fra Det hvite hus, skriver Rosen på bloggen sin Pressthink.

Professoren ved New York University mener dette markerer et tydelig skille fra tidligere presidenter. De har vært opptatt av både å forene sitt eget parti, samt å forene resten av landet ved også å snakke til dem. Ved å forsøke å overbevise dem om at også de bør støtte presidenten.

Samleside: Les flere nyheter om Trump her

– For Trump er det viktig at ingenting skal bryte båndet mellom ham og tilhengerne hans. Dette er viktigere for ham enn å ha en bred appell, mener Rosen.

Dermed, skriver professoren, åpner han for å gå i strupen på de tradisjonelle mediene. Særlig da på de liberale mediene, som presidentens støttespillere ikke stoler på. De liker når han beskylder disse mediene for ting som «falske nyheter».

Det vet selvsagt Donald Trump og hans medarbeidere godt.

Les også: Donald Trump gir «CNN» juling i Twitter-video

– Mediene må bli smartere

Den siste tiden har Det hvite hus gjennomført en rekke av sine pressebriefinger uten å tillate kamera til stede. Det til store protester fra blant annet CNN, som gjerne de samme dagene har måttet se at den langt mer Trump-vennlige kanalen Fox News har fått en-til-en-intervjuer – på kamera – med pressesekretær Sean Spicer, eller hans assistent Sarah Huckabee Sanders i etterkant av briefingene.

En opptelling siste dag i juni viste at man den måneden hadde hatt syv dager med briefinger på kamera, 12 uten kamera og tre dager det ikke var briefing i det hele tatt. Det unormale er altså i ferd med å bli det normale.

«Årsaken er at DIN regjering ikke vil at DU skal se og høre hva de driver med. I USA», twitret CNNs korrespondent i Det hvite hus Jim Acosta, som både på twitter og på direktesending hos kanalen sin har gitt uttrykk for sterk misnøye med utviklingen.

På et tidspunkt sendte CNN inn en rettstegner i presserommet i Det hvite hus, for å statuere et eksempel:

Jay Rosen tror hele tradisjonen med daglige pressebriefinger er i ferd med å forsvinne. I alle fall hos denne administrasjonen, som han mener altså ikke ser noe poeng i å forsøke å overbevise tvilerne. Særlig ikke via kritiske journalister.

– Mediene må bli smartere. Dersom mulighetene for å stille spørsmål forsvinner bør de sende vikarene til Det hvite hus og flytte de mest erfarne reporterne ut for å rapportere. Pressen må bli mindre forutsigbar, og slutte å melde seg frivillig som hatobjekt, fastslår Rosen.

USA-kjenner om Trump: – Rødt kan være blått, men CNN er alltid Fake News

Venter på svar

Trump har for øvrig kun holdt én selvstendig pressekonferanse selv siden han ble innsatt i januar. Alle hans fire forgjengere, som altså kom fra begge partiene, holdt flere pressekonferanser i sitt første halvår. Riktig nok holdt Trump torsdag en pressekonferanse sammen med sin polske kollega, Andrej Duda.

Trump angrep TV-anker: Hun blødde fra ansiktet

Dette, kombinert med at pressesekretæren gjentatt ganger på pressebriefene har svart at han ikke har diskutert temaet det blir spurt om med presidenten, har skapt stor frustrasjon hos mange journalister som jobber i Det hvite hus.

For et par uker siden postet ABC News’ Jonathan Karl en video på Twitter av 25 spørsmål Sean Spicer har lover journalistene at han skulle sjekke og svare på senere.

«Når vil @PressSec gi svarene han har lovet? Jeg har spurt. Venter fremdeles på tilbakemelding».

Mister respekt for hverandre

Presidentens krig mot mediene handler likevel om mer enn bare manglende tilgang til å stille ham spørsmål. Det er også hans stadige tvitring om «Fake Media» og negative karakteristikker av konkrete journalister, som for eksempel nylig om MSNBCs Mika Brezezinsky.

Mediene mener dette er forkastelig, mens Trumps medarbeidere sier han bare svarer med samme mynt fordi mediene stadig behandler ham urettferdig.

TALSKVINNE: Assisterende pressesekretær Sarah Huckabee Sanders mener Trump må få lov til å forsvare seg mot det han oppfatter som angrep fra media. Foto: Mandel Ngan , AFP

– Begge sider mener den andre siden opptrer ufint og man er i ferd med å miste respekt for hverandre. Og dette skrantende forholdet opptar mer og mer av alles tid, og skaper distraksjoner fra de tingene som faktisk er viktige for folk, skrev CNN, trolig vel vitende om at de er en kanal som bruker mye tid på å diskutere disse tingene på luften, i en artikkel der de nylig intervjuet både ansatte og reportere i Det hvite hus.

VG+: Slik blir Melania Trump som førstedame

Så langt har det gått at mange frykter for følgende av et av Trumps siste tvitterstunt, nemlig postingen av en video der presidenten gir juling til en mann hvis hode er sensurert med CNNs logo. Trumps kritikere sier at enkelte som deler hans syn på media kan ta dette som en oppfordring mot vold mot journalister. Hans støttespillere avviser dette, og kaller det blant annet for humor.

Uansett hvem som har rett har videoen blitt diskutert på TV-kanalene i USA i flere dager, siden søndag. Det er tid som for eksempel kunne blitt brukt til å diskutere innreiseforbud, samtaler med Vladimir Putin på G20-møtet, eller konsekvensene av ny helsereform.