Presset øker mot komitéleder etter avlyttingspåstander: Nekter å trekke seg

NEW YORK (VG) Lederen for etterretningkomiteen som undersøker avlyttingspåstandene av Trumps folk er under hardt press. Demokrater vil at han skal tre til side, men det vil ikke han.

– Hvorfor skulle jeg ikke det?



Det var svaret til Devin Nunes da en reporter tirsdag spurte ham om han skal fortsette som leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus. Det er denne komiteen som undersøker påstandene om at Donald Trumps overgangsteam og/eller kampanjefolk ble avlyttet.

Selv har USAs president anklaget sin forgjenger Barack Obama for å ha avlyttet ham.

– Vi gjør en veldig grundig jobb, sa Nunes da han møtte reportere i Kongressen.

Nunes avlyste en høring om saken, og ville ikke svare på spørsmål om hvorvidt Det hvite hus har utøvd press for å gjøre det.

Møtte kilden i Det hvite hus

Presset mot republikaneren Nunes øker stadig etter at det ble kjent at han møtte kilden til påstanden om avlytting av Trump i Det hvite hus. Avsløringen kom få dager etter at Nunes sa at Trump kan ha blitt avlyttet under valgkampen.

Den gang nektet han å kommentere hvor han har påstanden fra, og om kilden var fra Det hvite hus.

Dette har fått demokrater i Representantenes hus til å kreve at Nunes nå erklærer seg inhabil i de videre undersøkelsene av avlyttingspåstandene.

På en pressekonferanse etter et møte bak lukkede dører med republikanske topper, om hovedsakelig helsereformen, fikk republikanernes leder i Kongressen, Paul Ryan, spørsmål om Nunes burde erklære seg inhabil i de videre undersøkelse.

– Nei, var Ryans kontante svar.

Nei svarte Ryan også på spørsmål om han kjenner til hvem som er Nunes kilde i saken

FBI og NSA har tidligere avvist at Barack Obama avlyttet Trumps kontor under valgkampen.