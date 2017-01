Presidentinnsettelsen i 2009 og 2017: Sjekk forskjellen!

Det var synlig færre mennesker til stede under Trumps presidentinnsettelse enn Obamas for åtte år siden.

Regnet i Washington kan ha spilt en rolle, med oversiktsbildene viser i hvert fall at det var langt mer glissent på plassen utenfor kongressbygningen i dag enn da Barack Obama ble innsatt som president i 2009.

1,8 millioner mennesker var ute i gatene da Obama ble tatt i ed. Før Trump skulle innsettes i dag var det forventet et sted mellom 700 000 og en million mennesker. Det siste tallet inkluderer demonstrantene, ifølge Washington Post.

Også informasjon fra Washington Metropolitan Area Transit Authority viser at det var flere folk i gatene i 2009 sammenlignet med i dag. 93 000 hadde reist med metro før klokken 11 i dag, mot 317 000 på samme tidspunkt i 2009, skriver avisen.

Under konserten torsdag var det også stor forskjell i antall fremmøtte sammenlignet med den stjernespekkede konserten for Barack Obama for åtte år siden.

Langt færre på konserten



Ifølge The Washington Post møtte 400.000 tilskuere frem til Obama-konserten, mens anslaget til MSNBC går ut på at kun 10.000 møtte opp under gårsdagens konsert i Lincoln Memorial.

Flere hoteller i Washington melder om ledige rom, noe som er svært sjeldent ved så store begivenheter som en presidentinnsettelse, skriver NTB.

