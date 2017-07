Presidentene Trump og Putin møtes for første gang

PARIS (VG) Denne helgen skjer det: Vladimir Putin og Donald Trump treffes for første gang som presidenter.

Det har vært spekulert mye i når det første møtet mellom dem som kanskje er klodens mektigste menn, vil finne sted, men denne uken skjer det altså: Når lederne for verdens 20 største økonomier kommer sammen til G20-toppmøte i Hamburg 7. og 8. juli, er det planlagt et treff på sidelinjene mellom Putin og Trump.

Det hvite hus bekreftet planene for noen dager siden, men ga ingen detaljer om hvilke tema som vil bli tatt opp under møtet.



– Det finnes ingen endelig agenda. Vårt forhold til Russland er ikke annerledes fra forholdet til andre land. Trump kommer til å ta opp ting han er frustrert over, og områder der de kan jobbe sammen, sier Det hvite hus' sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster, ifølge nyhetsbyrået NTB.

Hevder de har møttes før

TRUMP OM PUTIN (et lite utvalg): « Tror dere Putin skal på Miss universe-utdelingen i Moskva i november – i så fall, vil han bli min nye bestevenn?» (Juni 2013) « Da jeg var i Russland under Miss Universe-konkurransen, kontaktet (Putin) meg og var så hyggelig.» (Februar 2014) «Vi møttes, for lenge siden. Vi kom skikkelig godt overens, forresten.» (oktober 2015) «Jeg har inget annet forhold til han, annet enn at han har kalt meg et geni.» (februar 2016) (Kilde: CNN, The Guardian)

Det hersker mildt sagt en del uklarheter rundt forholdet de to imellom. Donald Trump veksler mellom å si at han har truffet Russlands øverste leder og kommet «svært godt overens» med han, og at han, tvert imot, aldri har møtt Putin.

Putin har på sin side konsekvent avvist at de to noen gang har møttes. Mens Trump har drevet en slags kurtisering av Putin på Twitter, med komplimenter som « jeg har alltid visst at han var veldig smart!» og «Han er en mye bedre leder enn vår president har vært», har Putin nøyd seg med å omtale USAs president som « fargerik».

Amerikansk etterretning mener likevel at den russiske presidenten har hjulpet Trump til å vinne valget, og at Russland gjennom direkte ordre fra Putin skal stå bak hackingen av Trumps motstander Hillary Clintons parti, noe som kan ha hjulpet eiendomsmogulen og realitystjernen til seier.

RETTE ANSIKT: Et veggmaleri i New York viser hva kunstneren Damien Mitchell mener om Trumps sanne ansikt. FOTO: AFP

Trumps nærmeste betrodde, blant annet hans svigersønn, er under spesialetterforskernes lupe for hans kontakt med russerne, og for noen dager siden sa Trump på Twitter at han selv etterforskes i forbindelse med den russiske hacker-saken, noe presidentens advokat likevel avviser.



Hvorvidt anklagene om at Russland forsøkte å påvirke fjorårets presidentvalg i USA vil tas opp i samtalene, nevner ikke Det hvite hus i uttalelsen.

– Kreml er forberedt

PUTIN OM TRUMP: « Han er en veldig fargerik og talentfull mann, ingen tvil om det. (…) Han sier ar han vil s tettere forhold til Russland. Hvordan kan vi ikke ønske det velkommen? Selvfølgelig ønsker vi det velkommen.» (Desember 2015) « Jeg har bare sagt at han er en fargerik person. Han er jo det, er han ikke? Jeg har ikke sagt noe annet om han.» (Juni 2016) (Kilde: CNN, The Guardian)

Kreml har ikke ennå bekreftet at møtet vil finne sted. Det er imidlertid all grunn til å tro at de stiller svært godt forberedt, mener direktør for Europaprogrammet ved senter for strategiske og internasjonale studier i Washington DC, Heather Conley.

– Du kan være helt sikker på at Kreml har forberedt seg godt til dette møtet, både med en fullstendig analyse og en mappe av Trump selv, så vel som å gjøre klart hvilke mål Kreml ønsker å jobbe mot fremover, sier Conley til The Guardian.

Putins pressetalsmann har tidligere sagt til BBC Hardtalk at Russlands øverste leder, når det skulle være, er klar for å møte Trump.

Det er flere møter med statsledere planlagt for USAs president i løpet av helgens G20-møte. Statsminister Erna Solberg, som er invitert fordi Norge i år er gjesteland, er blant dem som håper på audiens hos Trump. Statsministerens kontor har ennå ikke fått svar om hvorvidt det lar seg gjøre.