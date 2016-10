Pornostjerne: Donald Trump ville gi meg 10.000 dollar for å bli med på rommet

Jessica Drake (42) føyer seg inn i rekken av kvinner som anklager den republikanske presidentkandidaten for ufine tilbud.

På en pressekonferanse lørdag fortalte hun, sammen med sin advokat Glorida Alfred, hvordan Donald Trump i 2008 prøvde seg på henne. Hun blir med dette den ellevte kvinnen som kommer med slike anklager mot mannen som kan vinne det amerikanske valget 8. november.

Det hele skal ha skjedd under en golfturnering i Lake Tahoe. Ifølge Drake tok Trump på henne og flere andre kvinner på en upassende måte. Han skal også ha kysset dem uten å spørre om lov, hevder hun.

Sier hun takket nei



Senere skal ha tilbudt henne 10.000 dollar og tilgang til privatflyet sitt hvis hun ville bli med ham opp på hotellrommet, skriver The Guardian.

Dette forteller Drake at hun ikke ville.

Amerikanske Drake er av yrke pornoskuespillerinne og forfatter. Hun har blant annet skrevet undervisningsbøker om sex.

Ikke den første



Det er ikke mer enn to uker siden at The Washington Post publiserte et lydopptak fra 2005 hvor Trump snakker om kvinner, sex og pupper. Deler av opptaket kan du høre under.

– Jeg må ta noen mintpastiller i tilfelle jeg begynner å kysse henne. Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinner – jeg begynner bare å kysse dem. De er som magneter. Og når du er kjendis kan du gjøre hva du vil med dem, sier Trump

– Grip dem i fitta. Du kan gjøre hva som helst, legger han til.

Trumps datter kalte farens kvinneuttalelser uanstendige og fornærmende, mens kona Melania sa at han hadde bedt om unnskyldning. Du kan se intervjuet med henne under.

Etter dette stod syv kvinner frem med nye anklager om seksuelle tilnærmelser eller overgrep. Tidligere har tre kvinner anklager ham for lignede oppførsel.

Trump har nektet for de tidligere anklagene, og sier blant annet at historiene er en del av en mediekonspirasjon – ledet av kampanjen til rivalen Hillary Clinton. Han får også støtte av kona Melania Trump, som sier at kvinnene lyver.

Ingen fra hans kampanje har så langt kommentert Drakes påstander.



Lørdag truet Trump med å saksøke alle kvinnene som har beskyldt ham. Gloria Allred, advokaten som representerer flere av disse kvinnene, lover motsøksmål.

