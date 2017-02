En svensk politimann som ble intervjuet i innslaget som ble trukket frem av Donald Trump, sier at utsagnene er tatt helt ut av kontekst.

USAs president skapte full forvirring da han nevnte «en hendelse i Sverige» under et valgmøte i Florida i helgen.

Et døgn senere presiserte han at han hadde snakket om TV-innslaget med tittelen «What could the US learn from Sweden's refugee crisis», som han hadde sett på Fox kvelden i forveien.

Les også: Donald Trump med nytt Sverige-angrep på Twitter

– Totalt useriøst

Med dramatisk musikk forteller to svenske politimenn tilsynelatende om sosiale problemer, konflikter og økende kriminalitet som følge av flyktningstrømmen til Sverige.

Men den ene politimannen mener dette ikke var tilfellet, og stiller nå spørsmål ved metodene til filmskaper Ami Horowitz, som selv figurerte i studio under programmet «Tucker Carlson tonight».

– Han har bare stilt andre type spørsmål og så klippet det sammen slik at det fremstår som om vi svarer på spørsmål som han aldri stilte oss, sier Anders Göranzon til Aftonbladet.

– Jeg vet ikke om man skal le eller gråte. Dette er totalt useriøst, fortsetter han.

Sveriges utenriksminister om Trumps utspill: – Bra at vi fikk svar

ANGRIPER SVERIGE: USAs president Donald Trump har kommet med flere kraftige stikk mot Sveriges innvandringspolitikk. Foto: Saul Loeb , AFP

Få innsikt: Her er den store Trump-guiden

VG har ikke lykkes med å komme i kontakt med hverken filmskaper Ami Horowitz eller Fox News.

Mener innslaget er fullt av feil

I innslaget hevder filmskaperen at flyktningstrømmen har ført til en rekke konkrete problemer i Sverige, men ifølge svenske aviser er det flere overdrivelser og rene faktafeil:

Han viser blant annet til at det «ikke var lenge siden det første islamistiske terrorangrepet fant sted i landet, og at Sverige nå får en smak på det vi allerede har vært vitne til i Europa».

Ifølge Aftonbladet viser han trolig til Taimour Abdulwahabs selvmordsangrep i Stockholm i desember 2010 – altså for over seks år siden.

Trump versus Obama: Den første måneden som president

I innslaget påstås det at det kom 160 000 asylsøkere til Sverige i 2016, men det virkelige tallet er 28 939, skriver Expressen. I 2015 var imidlertid antallet høyere, da det kom 162 877 asylsøkere.

Det hevdes også at «våpenvold og voldtekter har økt etter at grensene ble åpnet», men heller ikke dette stemmer ifølge Aftonbladet:

Ifølge statistikk fra svenske myndigheter ble 13 prosent av befolkningen utsatt for en kriminell handling i 2015. Det er en økning fra 2014, men omtrent samme som i 2005. Ifølge avisen har også tilfeller av dødelig vold gått ned over tid.

De såkalte Brå-tallene viser at 85 1000 tilfeller av mishandling ble anmeldt til politiet i 2015, noe som er en økning på to prosent sammenlignet med året før. I 2015 ble 5920 voldtekter anmeldt, en nedgang på tolv prosent siden 2014.

Ifølge politiets egne tall kan kun et fåtall av kriminelle handlinger i Sverige knyttes til flyktninger, skriver Dagens Nyheter.

I innslaget hevder filmskaperen også at asylsøkere får svært sjenerøse økonomiske godtgjørelser av svenske myndigheter. Asylsøkere uten jobb kan imidlertid få opptil 2201 kroner i måneden, skriver Aftonbladet.

Ifølge Aftonbladet vurderer svensk UD nå flere tiltak for å svare på de feilaktige opplysningene i innslaget.

Det kan dreie seg om å informere med statistikk og å henvende seg til amerikanske borgere i sosiale medier for å motarbeide et falskt bilde av Sverige, skriver avisen.