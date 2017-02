Politico: Trumps pressesjef gransket Hvite hus-ansattes mobiler

WASHINGTON D.C. (VG) President Donald Trumps pressesjef skal ha gransket mobilene til en rekke medarbeidere i Det hvite hus på jakt etter pressens anonyme kilder.

Ifølge det anerkjente nyhetsnettstedet Politico.com skal pressesjef Sean Spicer denne uken ha kalt inn de ansatte i kommunikasjonsavdelingen i Det hvite hus til et møte på hans kontor.

Møtet kom i stand etter at det hadde lekket fra et planleggingsmøte han ledet tidligere i uken.

Fryktet hemmelig journalist-kontakt



Inne på Spicers kontor ba han medarbeiderne om å legge fra seg mobilene sine på et bord for å bli kontrollert, ifølge Politico.

LANGER UT: President Donald Trump skjelte på nytt ut mediene i en tale til den konservative konferansen CPAC i Maryland fredag denne uken. Foto: Mike Theiler , AFP

På forhånd hadde Spicer konsultert med flere jurister i Det hvite hus for å undersøke om kontrollen ville være lovlig. I møtet advarte han medarbeiderne i krasse ordelag om at bruk av apper som Confide og Signal er strengt forbudt.

Appene Confide og Signal sikrer kryptert kommunikasjon, og kan for eksempel brukes av personer som ønsker å bidra med informasjon til pressen uten å risikere at de blir avslørt. Med Conifde-appen blir også meldinger slettet etter at de er sendt og det er ikke mulig å ta skjermbilder av samtalene.

Mobil-kontrollene er bare den nyeste vendingen i Det hvite hus' kamp mot mediene og avslørende historier om hva som skjer på innsiden av Trump-administrasjonen.

Russland-kontakt



Tidligere denne uken avslørte også CNN at Trumps stabssjef Reince Priebus hadde bedt FBI om å gå ut i mediene og tilbakevise en artikkel i The New York Times. Avisen skrev at FBI etterforsket flere av Trumps nære valgkampmedarbeidere for å ha hatt tett kontakt med russisk etterretning under valgkampen i fjor. Denne oppfordringen fra Det hvite hus ble ifølge CNN avvist blankt av FBI.

Fredag ettermiddag ble også CNN, Politico, New York Times og Washington Post utestengt fra et pressemøte i Det hvite hus av pressesjef Spicer.