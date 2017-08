Politico: Trump hyrer omstridt sheriff

I sheriff David Clarkes fengsel tørstet en psykisk syk mann i hjel, etter å ha vært uten vann en uke. Nå kan Trump-vennen være klar for en jobb i Det hvite hus.

Politico siterer to anonyme kilder med kjennskap til saken, på at David Clarke fra Milwaukee i Wisconsin, skal jobbe i Trump-administrasjonen.

Tidligere torsdag sa han opp sheriff-jobben i et knapt brev. Det hvite hus, har ennå ikke kommentert hvorvidt de skal ansette ham.

– Jeg skal snakke om mine planer for fremtiden neste uke, skriver han selv i en SMS til Politico.

Tørstet ihjel i fangenskap



Eks-sheriffen er en mildt sagt omstridt skikkelse, både lokalt og nasjonalt, i USA.

Én ting er at Clarke - selv afroamerikaner - sier svarte er late, uutdannede og har dårlig moral, samtidig som han hevder «Black LivesMatter»-bevegelsen samarbeider med IS.

En annen er de mange oppsiktsvekkende dødsfallene som har funnet sted i fengselet han har hatt ansvar for: Milwaukee County Jail.

Saken fortsetter under videoen

Særlig tilfellet Terrill Thomas har fått mye oppmerksomhet. 38-åringen tørstet i hjel i politiets varetekt, etter å ha vært uten vann på cella i syv dager. Lokalavisen Journal Sentinel snakket med fanger i nabocellene hans, som sier de gjentatte ganger tagg fangevokterne gi ham noe å drikke før han døde.

Familien har saksøkt både sheriff Clarke og fylket for å ha forårsaket hans død. En jury har anbefalt statsadvokaten å tiltale syv ansatte i fengselet for kriminelle forhold relatert til dødsfallet.

Studie: Trump splitter USA

Saksøkt for spebarnsdødsfall

VALGKAMPMØTE: Sheriff Clarke og daværende presidentkandidat Trump i 2016. Foto: Gerald Herbert , AP

Ifølge en gjennomgang gjort av Huffington Post dør tre ganger flere fanger i dette fengselet, enn i andre av samme størrelse.

Sheriffens politidistrikt er også saksøkt av en kvinnelig innsatt, som hevder mangel på helsehjelp forårsaket hennes nyfødtes død. Det private selskapet som har ansvar for fangenes helsehjelp hevder barnet var dødfødt, men kvinnen sier det var i live en stund etter fødselen, men døde på grunn av manglende hjelp.

Har flere sheriff-venner: Trump benådet straffedømte Joe Arpaio

Trump-venn



Clarke nyter likevel stor respekt i visse deler av amerikansk høyreside. Hans knallharde politikk på lov og orden og på immigrasjon, kombinert med kompromissløs støtte til president Donald Trump, har gjort ham særlig populær blant det såkalte «alternativ-høyre».

Det er også gjensidig beundring mellom han og presidenten. Trump hyllet Clarkes bok for bare noen dager siden.

Om det stemmer at Clarke skal inn i Trump-administrasjonen blir det poengtert i amerikansk media at det neppe blir en av de tunge jobbene som krever godkjenning av Senatet, ettersom han vil møte motstand der.

Det er heller ikke første gang det har blitt diskutert at Clarke skal skifte beite. Anonyme kilder hevdet overfor Politico tidligere i år, at han var en toppkandidat til en jobb i Sikkerhetsdepartementet. Dette gikk ikke i oppfyllelse – til tross for at Clarke selv annonserte at han hadde fått jobben på amerikansk radio.

PS! CNN har tatt Clarke i å plagiere deler av mastergradsoppgaven han skrev i 2013.