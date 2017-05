Politico: Staben forer Trump med falske nyheter

Stabsjef Reince Priebus i Det hvite hus har iverksatt tiltak etter at medlemmer av staben har foret president Donald Trump med falske nyhetsartikler.

Den ferske presidenten har helt siden første dag i Det ovale kontor ligget i åpen krig med de store, amerikanske mediene og beskyldt dem for å spre falske nyheter. I slutten av februar gikk han så langt som å slå fast at medier som CNN og New York Times er «det amerikanske folkets fiender».

Trump: Negative målinger er «falske nyheter»

Nå avslører nettstedet Politico at presidentens egne, nære medarbeidere skal ha servert han falske nyhetsartikler. Trump surfer nemlig svært sjelden på nettet selv, men får i stedet utskrifter av artikler levert på skrivebordet i Det ovale kontor.

Falsk forside

Stabsjefen skal ha grepet inn etter at assisterende sikkerhetsrådgiver McFarland ga Trump utskrifter av to forsider som angivelig skulle komme fra anerkjente Time Magazine. Det første var tilsynelatende fra 1970-tallet og advarte mot en kommende istid. Det andre fra 2008, og omhandlet global oppvarming, melder Politico, basert på samtaler med fire ulike kilder i Det hvite hus.

Trump skal ha hisset seg kraftig opp over opplysningene i magasinet. Det var bare et problem:

Forsiden fra 1970-tallet var falsk, og har sirkulert på nettet i årevis.



Staben i Det hvite hus oppdaget feilen og grep inn før presidenten rakk og sende ut en twitter-melding eller kommentere artikkelen offentlig.

Flere falske nyheter: Trump-rådgiver omtalte «massakre» som aldri har funnet sted

Mens tidligere presidenter har hatt strenge regler for informasjonsflyt, ønsker Trump et åpent kontor, med fri flyt av ideer og innspill både fra offisielle og uoffisielle kanaler. Det har ført til at medarbeidere har foret ham med artikler som underbygger deres egen politiske agenda, ifølge Politicos kilder.

Lekkasjer

I slutten av februar skal noen ha gitt Trump en utskrift av en artikkel fra nettstedet GotNews som drives av den svært omstridte journalisten Charles C. Johnson. Artikkelen anklaget assisterende stabssjef Katie Walsh for å stå bak en rekke lekkasjer fra Det hvite hus.

Johnson er tidligere utestengt fra nettsamfunnet Twitter og står tidligere bak en rekke falske anklager.

Bakgrunn: Sterk økning ispredning av falske nyheter

Etter å ha lest artikkelen skal Trump ha begynt å stille spørsmål om Walsh til sine medarbeidere. Sjefstrateg Steve Bannon skal imidlertid ha forsvart Walsh, og karakteriserer henne som en «betrodd venn og alliert».

– Ingen i Det hvite hus tok anklagene alvorlig, sier Bannon.

Maktkamp

Stabsjef Reince Priebus og sekretær Rob Porter forsøker nå å etablere et system for å kontrollere informasjonsflyten rundt presidenten. Ifølge Politico blir imidlertid tiltakene sett på som en del av den interne maktkampen i Det hvite hus.

Flere frykter nå at Trumps «familie-rådgivere», svigersønnen Jared Kushner og datteren Ivanka skal få monopol på servere presidenten utvalgte nyhetsartikler.

Lisa Brown, som var stabssekretær i Det hvite hus under president Obama, sier det kan være «svært farlig» hvis presidenten mottar ufullstendig eller ensidig informasjon om sentrale spørsmål.

– Det er spesielt viktig med en president som alltid synes å være enig med den siste personen han snakket med, sier Brown.