Politico: Sean Spicer leter etter sin etterfølger

President Donald Trumps pressesekretær Sean Spicer leder selv jakten på sin etterfølger, skriver Politico.

Spicer har til tider vært utskjelt etter feider med journalister og det har lenge vært spekulert i at han er blant dem som skal skiftes ut. Politico har to kilder som begge sier at jakten på en ny pressesekretær er i gang og at blant de aktuelle er radioverten Laura Ingraham og Daily Mail-redaktøren David Martosko.

Jakten på Spicers erstatter, skal være et del av en større endring i kommunikasjonsstrategien i Det hvite hus. Spicer er på saken sammen med stabsjef Reince Priebus og skal ha hatt samtaler med Martosko og Ingraham i forrige uke.

Før disse møtene, skal de ha lagt planer sammen med Trumps sjefsstrateg Steve Bannon, skriver Politico.

Hverken Ingraham eller Martosko vil kommentere saken.

Fox News ankeret Kimberley Guilfoyle skal ha vært aktuell for jobben, men har gjort det klart at hun ikke er interessert, og har heller ikke blitt intervjuet av Spicer og Priebus.

I mai sluttet Mike Dubke som kommunikasjonsdirektør i Trumps stab. Presidenten har selv offentlig kritisert sin egen kommunikasjonsstab etter rekken av skandaler. Trumps misnøye med Dubke og Spicer ble spesielt synlig i timene og dagene etter at Trump sparker FBI-sjefen James Comey.

Mens Spicer kjørte daglige pressemøter for åpent kamera i de første Trump-månedene, er pressemøtene nå mer styrt, uten tv-kameraer og med mindre grupper journalister.

Sean Spicer skal være på vei over i en ny rolle og ut av dobbeltjobben som pressesekretær og kommunikasjonsdirektør.

– Spicer bør løftes i sin nye rolle. Hvis han ikke blir det, vil jeg ikke kladre ham hvis han slutter. Presidenten skylder ham mye. Sean er uunnværlig og jeg tror presidenten er klar over det, sier en kilde til Politico.

Sean Spicer var med på Trumps reise til Saudi Arabia, Israel og Europa i mai, men han var ikke med til Vatikanet og møtet med paven.

Her er Spicer på pressebrief etter Trumps første 100 dager som president: