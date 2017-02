Politico: Ivanka stoppet kontroversiell homo-ordre

Donald Trumps datter Ivanka og ektemannen Jared Kushner, som er seniorrådgiver i Det hvite hus, fikk satt en stopper for en kontroversiell presidentordre som ville satt rettighetene til seksuelle minoriteter i USA flere år tilbake.

Det gikk ikke mer enn én time etter at Donald Trump ble tatt i ed som landets nye president, før innholdet om LHBT-rettigheter ble fjernet fra hjemmesidene til Det hvite hus.

Det utløste stor bekymring blant forkjempere for homofiles rettigheter, skrev Washington Post.

Obama sikret rettigheter



Trumps forgjenger, Barack Obama, innførte flere bestemmelser som sikret lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT), samme rettigheter som alle andre - ikke minst i amerikansk arbeidsliv.

Ifølge nettstedet Politico har det i mediekretser sirkulert et utkast til en presidentordre som ville reversert alt Obama klarte å innføre for personer i LHBT-miljøet i løpet av hans presidentskap.

Ekteparet Ivanka Trump (35) og Jared Kushner (36), som flere ganger har forsvart homofiles rettigheter, skal ifølge Politicos kilder ha vært avært aktive i denne saken, og på det sterkeste anbefalt president Donald Trump om at han burde signalisere at han akter å opprettholde Obamas presidentordre fra 2014.

Det hvite hus: Vil utvise respekt



Gary D. Cohn, økonomisk rådgiver for Trump med bakgrunn som Demokrat, reagerte meget sterkt over at en slikt utkast i det hele tatt ble vurdert, melder New York Times.

Det hvite hus sendte denne tirsdag denne uken ut en pressemelding som erklærer at president Donald Trump er fast bestemt på å beskytte rettighetene til absolutt alle amerikanere, LHBT-personer inkludert.

Pressemeldingen slår også fast at president Trump fortsatt vil utvise respekt for rettighetene til alle innenfor LHBT-miljøet, slik han lovet under hele valgkampen.

Donald Trump lover også at han ikke vil avvikle Obamas presidentordre som forbyr alle former for diskriminering av LHBT-personer i bedrifter som jobber for føderale myndigheter.

Omstridt lov



Kilder i Det hvite hus forsikrer overfor Politico at utkastet til en slik presidentordre aldri ville kommet så lang som til Trumps skrivebord - og at dette kun var ett av et par hundre forslag til presidentordre som ble vurdert av staben i tiden etter valget.

Donald Trump støtter ikke ekteskap mellom personer av samme kjønn. Ledere på den religiøse høyresiden i USA tror at det vil bli endringer.

I 2015 fikk visepresident Mike Pence innført «Religious Freedom Restoration Act» mens han satt som guvernør for delstaten Indiania. Loven ble sterkt kritisert og LHBT-miljøet mente den favoriserte arbeidsgivere som ikke ønsket seksuelle minoriteter blant sine ansatte.