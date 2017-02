Pence fikk ikke vite om Russland-kontakt før forrige uke

Først etter to uker fikk USAs visepresident Mike Pence beskjed om at sikkerhetsrådgiver Michael Flynn ikke hadde fortalt sannheten.

Et døgn etter at sikkerhetsrådgiveren trakk seg etter sin omstridte kontakt med Russlands USA-ambassadør, kommer det stadig nye opplysninger om hvem som visste hva – og når.

Sist ut er visepresident Mike Pence.

Til tross for at han er blant Donald Trumps nærmeste, fikk han først 9. februar vite at Flynn ikke hadde fortalt hele sannheten da han hevdet at USAs sanksjoner ikke var tema i samtalene med den russiske ambassadøren, skriver Washington Post.

Dette er to uker etter at justisdepartementet advarte Det hvite hus om at rådgiveren hadde villedet offentligheten og flere i Trump-administrasjonen om innholdet i samtalene.

Blant dem som ble villedet var visepresidenten, som i TV-intervju i januar avviste at sanksjonene mot Russland hadde vært et tema.

Tidspunktet indikerer videre at Pence kan ha blitt klar over den omstridte kontakten omtrent samtidig som Washington Post publiserte den første detaljerte artikkelen om saken.

Talsmann Marc Lotter bekrefter over avisen at visepresidenten basert på mediedekningen etterspurte mer informasjon fra sin egen administrasjon.

Det hvite hus: Trump ba ikke sikkerhetsrådgiveren om å diskutere Russland-sanksjoner

GUTTA: President Donald Trump, stabssjef Reince Priebus, visepresident Mike Pence, pressesjef Sean Spicer og daværende sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Foto: , AP

Flere stiller også spørsmål med hvorfor Flynn – som hadde landets høyeste sikkerhetsklarering, ble værende i sin stilling helt til tirsdag morgen norsk tid.

Pressesjef Sean Spicer fortalte på en pressekonferanse tirsdag kveld norsk tid at de konkluderte med at Flynn ikke hadde gjort noe ulovlig, og at det ville vært «kortsiktet og galt» å sparke ham med en gang.

– Tilliten forvitret til et punkt hvor presidenten ikke lenger var komfortabel med å ha ham i den rollen, sa Spicer.