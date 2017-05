Partifelle etter Russland-møtet: Det hvite hus er i en nedadgående spiral

Republikaner Ben Corker, som leder utenrikskomiteen i Senatet, reagerer på saken om at USAs president skal ha delt gradert informasjon med Russland.

Det stormer igjen rundt USAs president Donald Trumps forhold til Russland og amerikansk etterretning.

Avisen The Washington Post publiserte sent mandag kveld en sak om at Trump, ifølge anonyme kilder, skal ha delt gradert informasjon med Russland. Det skaper igjen bølger i Washington, bare en uke etter at FBI-sjefen fikk sparken.

Republikaner Ben Corker, som leder utenrikskomiteen i Senatet, sier ifølge Reuters at informasjonen, hvis den stemmer, er «veldig, veldig bekymringsfull». Han sier Det hvite hus må få kontroll på seg selv.

– De er tydeligvis i en nedadgående spiral akkurat nå. De må finne ut en måte å takle alt det som skjer, sa Corker til reportere i Det hvite hus, ifølge Reuters og Bloomberg.



Trump-Guiden: Få full oversikt over Russland-skandale

Vil ha full forklaring



Senator Mark Warner, demokrat og nestleder i etterretningskomiteen, skrev på Twitter at hvis dette stemmer, er det et slag i trynet for etterretningsmiljøet.

– Hvis sant, veldig foruroligende, skriver den republikanske senatoren John McCain på Twitter.



– Vi vil virkelig ikke at en president skal lekke gradert informasjon, men en president har rett til å gjøre det fordi han er øverstkommanderende, sier McCain videre, ifølge Politico.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, håper på en full forklaring fra Trump-administrasjonen.

– Vi har ingen måte å vite hva som ble sagt, men det å beskytte nasjonens hemmeligheter er overordnet, sier han i en uttalelse via talsmann Doug Andres.

Bakgrunn: Washington Post: Trump røpt gradert informasjon

McMaster: – Det skjedde ikke



Det The Washington Post skriver, er at Trump delte gradert informasjon da han møtte den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov og ambassadør Sergey Kislyak i Det hvite hus forrige uke.

Etterretningsinformasjonen skal ifølge avisen ha kommet fra en av USAs allierte, men skal ha vært så sensitiv at den ikke har blitt delt med andre allierte. Kilden sier ifølge avisen at Trump «delte mer informasjon med den russiske ambassadøren enn vi har delt med våre egne allierte».

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster sier at saken er «falsk».



– Det ble ikke på noe tidspunkt diskutert etterretningskilder eller metoder, og ingen hemmelige militære operasjoner ble avslørt. Jeg var i rommet, det skjedde ikke, sa McMaster da han møtte pressen utenfor Det hvite hus natt til tirsdag.

Senator om Russland-etterforskning: – Ikke ild, men mye røyk

USAs utenriksminister Rex Tillerson skrev samtidig i en uttalelse at spesifikke trusler ble diskutert, men ikke kilder, metoder eller militære operasjoner.

I et radiointervju på BBC i dag tidlig sier en Washington Post-reporter at de står for saken.

– Vi meldte ikke at Trump har avslørt kilder og metoder. Vi meldte at han ga identifiserende informasjon om denne kodenavn-kilden. Det inkluderer byen som kilden er i, sier reporter Karoun Demirjian. Hun sier Trump ga informasjon til Russland som kan identifisere kilden.

Mer om møtet: Her håndhilser Trump på mannen i sentrum for Russland-mistankene