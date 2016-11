Pågrepet under Trump-tale: Jeg ble banket opp

Donald Trump ble dratt av scenen under et valgmøte i natt, da noen ropte om «pistol». Mannen som ble pågrepet hevder at han ble banket opp.

Midt under valgmøtet i Reno i vippestaten Nevada kom to dresskledde Secret Service-agenterhastende frem på scenen og dro presidentkandidaten vekk fra mikrofonen.Deretter løp de tre bak sceneteppet. Da Trump etter kort tid var tilbake på scenen, sa han:

– Ingen sa at det skulle bli lett for oss, men vi lar oss ikke stoppe. Jeg vil takke Secret Service. De får ikke nok anseelse – de er fantastiske mennesker.

Secret Service har opplyst at årsaken var at en person som sto foran scenen hadde ropt «pistol». Det ble imidlertid ikke funnet noe våpen på stedet.

Overfalt på grunn av plakat

Mannen, som ble pågrepet og ledet ut av politi, Secret Service og væpnet militærpersonell, har senere identifisert seg som Austyn Crites.

PÅGREPET: Austyn Crites (33) har uttalt at Trumps behandling av mexicanere, muslimer og kvinner er grunnen til at han valgte å protestere. Foto: John Locher , AP

33-åringen har fortalt at hele opptrinnet startet da han viste en «Republikanere mot Trump»-plakat. Han skal ha blitt overfalt av en gruppe mennesker som sto rundt ham, før noen plutselig ropte noe om en pistol.

– Alle disse menneskene prøvde å få tak i plakaten, sparket meg, tok meg i skrittet og rett og slett banket meg opp, forteller Crites til The Guardian.

– Det var da noen ropte noe om en pistol at ting virkelig gikk ut av kontroll.

Det påståtte angrepet mot Crites er et av flere slike hendelser ved Trump-møter, der demonstranter skal ha blitt angrepet.

– Flere ropte



Milton Zerman, som var til stede på møtet i natt, forteller til CNN:

– Plutselig var det en som ropte: «Den fyren har pistol!». Da så jeg på mannen han snakket om, men kunne ikke se noen pistol. Flere begynte å rope at han hadde en pistol, og rett etterpå ble Trump dratt vekk fra scenen.

Under en time etter hendelsen, og før det var klart hva som hadde skjedd, sørget Trump-kampanjen for å vinkle hendelsen på at Trump er tøffere enn rivalen, som forkortet et møte i Florida på grunn av kraftig regn:

«Hillary løp fra regn i dag. Trump er tilbake på scenen minutter etter attentatforsøk.»

Selv om Secret Service raskt avklarte at ingen våpen ble funnet, ble ikke meldingen fjernet fra twitter.

FALSK ALARM: Den protesterende mannen, som senere har identifisert seg som Austyn Crites, ble pågrepet og ledet ut av politi, Secret Service og tungt bevæpnede soldater. De fant ingen våpen på ham. Foto: Evan Vucci , AP