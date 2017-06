Opprør mot Trumps klima-exit

Ti delstatsguvernører og ordførerne i flere av USAs største byer vender sin egen president ryggen. De akter å oppfyller Paris-avtalen uten ham.

Trump sjokkerte store deler av verden da han trakk USA ut av Paris-avtalen.



Selv om føderale myndigheter nå avviser å la seg binde av klimamålene, betyr det ikke at resten av landet er enige.

Ifølge CNN har ti av USAs 50 delstatsguvernører sagt at de vil støtte Paris-avtalen videre.

Tre av dem, de demokratiske guvernørene i New York, California og Washington har formet en gruppe kalt «United States Climate Alliance», som skal være en koalisjon for delstater som på eget initiativ fortsetter å følge Paris-avtalens forpliktelser.

Trump møter også motstand fra næringslivsledere og teknologigründere i USA.

FORTSETTER UTEN TRUMP: Californias delstatsguvernør Jerry Brown representerer nesten 40 millioner amerikanere, og vil oppfylle Paris-avtalen uavhengig av myndighetene. Foto: Lucy Nicholson , Reuters

Vesentlig del av økonomien

– Jeg tror ikke det er en god strategi å forsøke å bekjempe virkeligheten. Hverken for USA eller andre. Hvis presidenten har tenkt å være fraværende i denne enormt viktige menneskelige bestrebelsen, så må California og andre delstater ta ansvar, sier guvernør Jerry Brown i en uttalelse.

Han representerer alene de over 39 millioner innbyggerne i California, og ser ikke ut til å være redd for å gå utenom presidenten. Fredag skal han til Kina for å diskutere global oppvarming, og til Reuters sier han at han vil se på muligheten for å binde Californias karbonhandelsmarked til det kinesiske.

– New York er bestemt på å møte kravene bestemt i Paris-avtalen, uavhengig av de uansvarlige avgjørelsene tatt i hovedstaden. Vi kommer ikke til å ignorere vitenskapen og ektheten av klimaforandringer. Det er derfor jeg skriver under en ordre som vil bekrefte New Yorks ledende rolle i å beskytte våre borgere, vårt miljø og vår planet, sier guvernør-kollega Andrew Cuomo.

Ifølge uttalelsen fra de tre guvernørene står deres delstater alene for over 20 prosent av USAs økonomi.

Ordfører: Stemte ikke på Trump

– Jeg ble valgt av borgerne i Pittsburgh, ikke Paris. Jeg lovet å reforhandle alle avtaler som ikke tjener USAs interesser, sa Trump da han annonserte at han ville trekke seg ut av Paris-avtalen.

Dette var en referanse til Pittsburgh i Pennsylvania, et symbol på den forurensende, men innbringende stålindustrien som nå er så godt som borte.

Dette han kontakt svar fra byens borgermester Bill Peduto.

– Fakta: Hillary Clinton fikk 80 prosent av stemmene i Pittsburgh. Vi står sammen med verden og vil følge Paris-avtalen, skrev han i en Twitter-melding.

Opprør

Peduto er heller ikke alene.

En gruppe som kaller seg «Climate Mayors» består av 68 ordførere og representerer noen av landets største byer og til sammen 38 millioner amerikanere.

– Om presidenten vil bryte løftene vi ga våre allierte i den historiske Paris-avtalen, så vil vi fortsette å bygge og styrke våre forhold rundt i verden, og beskytte vår planet mot katastrofale klimaforandringer, skriver de 68 ordførerne i en felles uttalelse.

Disse kommer fra blant annet Los Angeles, Boston, Houston, Chicago, Seatle og Philadelhpia.

Selv om presidenten selv ikke selv tror på avtalen, vil han tilbringe mesteparten av tiden sin i byer som har lovet å følge den. Washington D.C., og New York City står nemlig også på listen.

Trump kan imidlertid få fri i Palm Beach i Florida, den lille byen der hans klubb og feriested Mar-a-lago ligger. Der har ikke ordføreren lovet noe som helst – i motsetning til sin kollega i den adskillig større nabobyen West Palm Beach, som også har en «Climate Mayor»