Mens Putin nekter for å ha blandet seg inn i USAs valgkamp, krangler amerikanerne om hvorvidt Obama kunne gjort mer for å stoppe ham.

Minst tre parallelle etterforskninger – én fra FBI, og to i Kongressen – pågår i USA av hvordan Russland forsøkte å påvirke den amerikanske presidentvalgkampen i 2016.

Vladimir Putin nekter på sin side for at det i det hele tatt har skjedd. Under G20-møtet i Tyskland denne helgen benektet han, både offentlig og i samtaler med Donald Trump, at hans regjering forsøkte å blande seg inn i USAs valg, og ba amerikanerne komme med bevis.

Les mer fra G20-møtet på VG: Ivanka Trump tok pappas plass ved bordet

Og når krybben er tom, bites hestene: Spørsmålet som stadig flere i USA stiller, er om ikke myndighetene – altså Obama – kunne gjort mer for å hindre påvirkningen:

– Det er tydelig at tiltakene Obama satte inn, ikke var nok, sier Ash Carter, som var forsvarsminister i Obamas egen administrasjon, i et nytt intervju med CNN.



Peker på forgjengeren

Det var som gjest på programmet «State of the Union» søndag morgen at Carter kastet seg inn i diskusjonen. Barack Obama ble informert om russernes påvirkningskampanje i august i fjor.

– Hadde reaksjonen fra Obama da vært tilstrekkelig, hadde ikke Putin nå kunnet betvile at påvirkningen skjedde, påpeker Carter.

De siste ukene har dét vært Trumps kontring på spørsmål om hva hans administrasjon vil gjøre med problemet:

Lenge nektet Trump for at det i det hele tatt var Russland som hacket e-postkontoene til flere prominente mennesker i det demokratiske partiet. E-postene ble senere publisert av Wikileaks.

Les også hva Trump selv sier: Jeg presset Putin hardt

Fortsatt holder Trump døren åpen for at det kan være andre involvert:

– Jeg tror det er meget mulig at det kan ha vært Russland. Det kan godt ha vært andre land. Jeg vil ikke være spesifikk, sa presidenten under en tale i Polen før helgen.

Obama-medarbeider: – Vi sviktet

I en stor graveartikkel publisert sent i juni tok avisen The Washington Post opp spørsmålet om hva Obama gjorde, når og hvorfor. Noen av medarbeiderne avisen har snakket med, sier Obama var tydelig overfor Putin da han ble gjort kjent med hackingen. Det fikk russerne til å avslutte påvirkningskampanjen tidligere enn planlagt – selv om mye skade da allerede var skjedd.

Andre er mer kritiske:

– Dette er det jeg har størst problemer med å forsvare fra hele min tid i regjeringen. Jeg føler på en måte at vi sviktet («choked»), sier en anonym kilde til avisen.

TVILER FORTSATT: Under en pressekonferanse i Polen torsdag sa Trump at det «kan ha vært Russland, kan ha vært andre» som forsøkte å påvirke valget han vant. Foto: AP

Vil de nøle neste gang?

Den formuleringen har Trump-administrasjonen nå trykket til sitt bryst:

– Det er Obama-adminstrasjonens ansvar at de overhode ikke gjorde noenting da de visste at Russland forsøkte å hacke valget, sa seniorrådgiver Kellyann Conway til TV-kanalen ABC etter at The Post publiserte saken.

Les også på VG: Trump jr. bekrefter russer-møte

I intervjuet med CNN understreker eks-minister Ash Carter at han mener Obama igangsatte «vidtrekkende tiltak» overfor Russland da han fikk vite om hackingen. Men jobben er åpenbart ikke gjort, sier han:

– Putin er fortsatt ikke overbevist om at Russland vil oppleve alvorlige konsekvenser som følge av denne innblandingen, som gjør det uklokt for ham å forsøke det samme i fremtiden, sier han.

– Det har vi ikke oppnådd ennå, og det er derfor det er så viktig å presse russerne nå.

DETTE VET VI:

Går du øynene dine i kryss bare du hører «valgkamp», «Russland» og «USA» nevnt i samme setning? Her er en kjapp oppsummering av det (lille) vi vet:

# Amerikansk etterretning har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette.

# Vladimir Putin har hevdet at det var datahackere uten tilknytning til russiske myndigheter som sto bak forsøkene på å påvirke valget.

# Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant; han er sagt flere ganger, senest i Polen sist torsdag, at det også kan være andre nasjoner som sto bak dette.

# Washington Post har avslørt at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comey fortalte at Trump eksplisitt ba han droppe deler av Russland-etterforskningen.

# Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.

# Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset i saken, deriblant svigersønnen/rådgiveren Jared Kushner. Robert Mueller III er spesialetterforskeren som gransker saken.