Obamas etterretningssjef benekter avlytting av Trump

USAs tidligere etterretningssjef James Clapper nekter for at det foregikk telefonavlytting av Donald Trumps hovedkontor før valget i fjor høst.

– Det foregikk ingen avlytting mot presidenten da han var presidentkandidat eller mot hans valgkamp, sier Clapper i et intervju med NBC søndag.

Han var nasjonal etterretningsdirektør under Barack Obamas presidentperiode og sier han ville kjent til det dersom det forelå en rettskjennelse som tillot slik avlytting, noe det ifølge Clapper ikke gjorde.

– Jeg kan benekte det, sier han.

Anklager Obama

President Donald Trump gikk lørdag ut på Twitter og beskyldte sin forgjenger Obama for å ha telefonavlyttet ham på hans hovedkontor Trump Tower i New York like før presidentvalget i november.

«Fryktelig! Fant akkurat ut at Obama avlyttet telefonen min i Trump Tower like før seieren. Ingenting funnet. Dette er mccarthyisme!», skrev han på Twitter lørdag formiddag norsk tid.

Trump har imidlertid ikke lagt fram noen beviser som bekrefter anklagene. Likevel har han bedt Kongressen etterforske den tidligere presidenten, ifølge nyhetsbyrået AP.

En talsmann for Obama, Kevin Lewis, avviste påstandene allerede lørdag.

Les også: – Det er ikke irrasjonelle utbrudd han kommer med, det er gjennomtenkt

– Ingenting tydet på sammensvergelse

Obamas regjering og USAs etterretningstjenester gikk før valget ut og advarte om at Russland forsøkte å påvirke valget gjennom hacking og andre metoder.

Amerikanske medier har i tillegg meldt ubekreftede opplysninger om at russerne skal ha prøvd å påvirke Trump i minst fem år.

I NBC-intervjuet ble Clapper spurt om han har noen beviser for at Trumps valgkampteam samarbeidet med russiske myndigheter mens Kreml prøvde å påvirke valget.

– Ikke så vidt meg bekjent. Det var ingenting i vår rapport som tydet på en sammensvergelse mellom medlemmer av Trumps valgkampteam og russerne, svarer Clapper.

Han bekrefter derimot at han fortsatt tror at russerne blandet seg inn i den amerikanske valgkampen med mål om at Trump skulle vinne.

(Kilde: VG/NTB)