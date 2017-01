Obama overgir Twitter-konto til Trump

Når Donald Trump er tatt i ed som USAs president, overtar han også Twitter-kontoen @POTUS. Men frykt ikke, innleggene fra Barack Obama vil bli bevart.

– Hallo, Twitter! Det er Barack. Virkelig! Etter seks år gir de meg endelig min egen konto.

Slik lød den første meldingen fra den avtroppende presidenten på Twitter-kontoen @POTUS 18. mai 2015.

POTUS står for president of the United States, og ettersom den tittelen i ettermiddag blir overført til Donald Trump, overtar han også @POTUS-kontoen, som har langt over 13 millioner følgere.

Obama har imidlertid lovet at hans Twitter-innlegg skal bli bevart, og disse blir nå overført til kontoen @Potus44, melder BBC.

Det hvite hus opplyser i en orientering at de i oktober begynte å legge planer for hvordan de skulle bevare den digitale arven etter Obama-administrasjonen.

– Vi jobber med å sikre at dette materialet fortsetter å være tilgjengelig på plattformene de ble laget på, het det.

Også innleggene postet på presidentens Facebook-side vil bli overført til en ny side – facebook.com/POTUS44.

NYTT PRESIDENTPAR: Donald Trump og hans kone Melania ankommer en gudstjeneste i St. John's Episcopal Church i Washington fredag, den første posten på programmet på insettelsesdagen. Foto: Alex Brandon, , AP

Melania blir FLOTUS

Michelle Obama, som har vært å finne på Twitter-kontoen @FLOTUS (First Lady of the United States), vil overlate sine følgere til den nye førstedamen – Melania Trump.

Fremover vil det avtroppende presidentparet bli å finne på @BarackObama, som har vært i bruk i en årrekke, og @MichelleObama på Twitter.

Ifølge BBC har det pågått en kampanje blant Trump-motstandere for å "masse-avfølge" @POTUS og @FLOTUS så fort byttet er gjort.

Donald Trump har fått mye oppmerksomhet for sine Twitter-utspill både under og etter valgkampen. Fremover vil han fortsette å tvitre fra kontoen @realDonaldTrump, mens @POTUS vil brukes i offisiell sammenheng, skriver BBC.

«Alt begynner i dag»



Trump tas i ed i 17.30-tiden norsk tid fredag.

– Alt begynner i dag(....) Bevegelsen fortsetter, skrev han på sin Twitter-konto fredag morgen lokal tid.

Også på @POTUS-kontoen, som enn så lenge tilhører Obama, er det kommet meldinger fredag.

– Jeg ber dere fortsatt om å tro – ikke på min evne til å skape forandring, men på deres. Jeg tror på endring fordi jeg tror på dere, heter det i en melding publisert klokken 15.13 norsk tid.