Obama avviser avlytting av Trump

En talsmann for Barack Obama benekter at USAs tidligere president telefonavlyttet etterfølgeren Donald Trump.

– Hverken president Obama eller noen annen tjenestemann i Det hvite hus har noensinne beordret overvåking av noen amerikanske borgere. Enhver antydning om noe annet er rett og slett usant, sier Obama-talsmann Kevin Lewis i en uttalelse gjengitt av ABC News lørdag kveld.

USAs president Donald Trump gikk tidligere i dag ut på Twitter og hevdet at Obamas administrasjon avlyttet telefonen hans på hans kontor i New York like før han vant presidentvalget i november.

– Fryktelig! Fant akkurat ut at Obama avlyttet telefonen min i Trump Tower like før seieren. Ingenting funnet. Dette er mccarthyisme!, skrev Trump lørdag formiddag norsk tid.

Trump har ikke kommet med noen beviser som bekrefter anklagene.

Ifølge nyhetsbyrået AP kan bakgrunnen for påstandene være meldinger basert på anonyme kilder i britiske medier og blogger, samt i høyreorienterte amerikanske nettsteder som Breitbart News, hvor det hevdes at Obama-administrasjonen skaffet seg fullmakter til å granske kontakt mellom datamaskiner i en russisk bank og Trumps kontor Trump Tower i New York.