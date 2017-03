Nytt innreiseforbud ventet mandag

Sist skapte han kaos. I morgen skal president Donald Trump trolig kunngjøre en ny presidentordre om innreiseforbud.

Ordren er ventet å være en revidert versjon av innreiseforbudet Trump innførte i januar, ifølge Washington Post. Det opprinnelige forbudet – som rammet borgere fra Irak. Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria – ble stoppet i domstolene til store protester fra Trump. Tjenestemenn har fortalt at Trump nå jobber med «en ny og bedre definert ordre».

Presidenten har forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra et av de overveiende muslimske landene som var listet opp i forbudet.

Trump har gjentatte ganger sagt at han er overbevist om at regjeringen vil vinne fram i rettstvisten om innreiseforbudet, men varslet allerede i februar at han ville komme med en ny presidentordre som skal erstatte den forrige. CNN meldte tidligere denne uken at det nye innreiseforbudet ikke kommer til å gjelde de som har fått opphold, eller som har visum til USA. Da Trump gikk på nok et sviende nederlag etter at en føderal ankedomstol i San Fransisco fattet beslutning om å opprettholde opphevelsen av forbudet, twitret Trump med store bokstaver:

«VI SEES I RETTEN. SIKKERHETEN TIL LANDET VÅRT STÅR PÅ SPILL».

I helgen har den amerikanske presidenten derimot skapt overskrifter av helt andre grunner: Lørdag morgen lokal tid startet presidenten dagen med å tordne mot tidligere president Barack Obama på Twitter - og anklage ham for å ha avlyttet telefonen hans i Trump Tower.

– Fryktelig! Fant akkurat ut at Obama avlyttet telefonen min i Trump Tower like før seieren. Ingenting funnet. Dette er mccarthyisme!, skrev Trump, før en rekke andre tweeter fulgte fortløpende.

Obama avviser anklagene, og sier via en talsmann at «enhver antydning om noe annet rett og slett er usant».