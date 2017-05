Nyhetsbyrå: Trump og Putin enige om Nord-Korea-samarbeid

NEW YORK (VG) Det har vært en svært anstrengt tone mellom dem den siste måneden. Nå har Donald Trump snakket med Vladimir Putin for første gang siden USAs bombing i Syria.

Foreløpig har det kommet ut svært få detaljer om telefonsamtalen mellom de to statslederne. Trumps pressetalsmann Sean Spicer forlot den daglige pressebriefen i Det hvite hus uten å kommentere noe rundt samtalen.

Nå melder imidlertid det russiske nyhetsbyrået Interfax, som siterer russiske myndigheter, at Putin og Trump er enige om å jobbe sammen for en diplomatisk fremgang når det gjelder situasjonen i Nord-Korea.

Sky News melder samtidig at de to også skal ha blitt enige om å prøve å møtes ansikt til ansikt for første gang i Tyskland i forbindelse med G20-møtet i Hamburg i juli.

Regimet til Nord-Koreas Kim Jong-un har den siste tiden gjennomført en rekke rakettester og fremført trusler mot både USA og Sør-Korea.

Tidligere har Trump-administrasjonen sagt at de ønsker en dialog med nord-koreanske myndigheter for å få en løsning på den betente situasjonen mellom de to landene.

«En smart cookie»

Samtidig har Trump sagt at han ikke vil nøle med å gå til militært angrep på Nord-Korea dersom ikke landet slutter å true USA.

Nylig sa Trump at han er villig til å møte Kim Jong-un «under rette omstendigheter», og har kalt Jong-un for «en smart cookie».

Telefonsamtalen mellom Putin og Trump, som fant sted tirsdag kveld norsk tid, er den første siden terrorangrepet i St. Petersburg 3. april.

Få dager senere bombet amerikanske myndigheter en regimestyrt flybase i Syria, og dermed nådde det allerede anstrengte forholdet mellom USA og Russland et nytt frysepunkt.

Angrepet, som var et svar på det kjemiske angrepet i Idlib noen dager tidligere, fikk Russlands president Vladimir Putin til å rase og sa at handlingen skader forholdet mellom Russland og USA. Han mente også at angrepet kunne være et brudd på folkeretten.

Tredje Putin-samtale

Bombeangrepet som ble beordret av Trump representerte et dramatisk skifte i Trump-administrasjonens retorikk mot Russland – en av de viktigste støttespillerne til det syriske regimet.

Trump har en rekke ganger vakt oppsikt med sine positive karakteristikker av Russlands omstridte president, samtidig som FBI etterforsker Trump-kampanjens bånd til russiske myndigheter under valgkampen. Etter angrepet i Syria sa Trump imidlertid at forholdet mellom de to landene «kan være på sitt aller dårligste».

Kveldens telefonsamtale er den tredje i rekken mellom de to statslederne.

