Nye avsløringer rammer Trump før høring

NEW YORK (VG) Nye opplysninger antyder at president Donald Trump gikk lengre i forsøket på å påvirke FBIs Russland-etterforskning enn det som har vært kjent til nå.

Klokken 16 torsdag ettermiddag norsk tid starter det som blir beskrevet som en historisk høring i Senatets etterretningskomite. Da skal tidligere FBI-direktør James Comey vitne om sine samtaler med presidenten.

Det har tidligere kommet påstander om at Trump i disse samtalene skal ha bedt Comey droppe etterforskningen av sikkerhetsrådgiver Michel Flynn, noe Comey skal ha nektet. Flynn gikk av som sikkerhetsrådgiver i februar, etter får uker i jobben, da det ble avslørt at han hadde unnlatt å fortelle om sin kontakt med Russlands ambassadør.

Møte med Trump



Comey har så langt ikke kommentert noen av de mange lekkasjene og spekulasjonene i mediene, og det er knyttet enorm interesse til hans vitnemål i USA.

Samtidig kommer det nå nye opplysninger som tyder på at Trump kan ha gått lenger i å forsøke å påvirke etterforskningen enn det som har vært kjent:

Ifølge Washington Post skal Trump også ha forsøkt å påvirke andre sentrale etterretningstopper til å presse Comey til å innskrenke etterforskningen.

22. mars deltok den ferske direktøren for National Intelligence, Daniel Coats, på et møte i Det hvite hus. Idet møtet var i ferd med å avsluttes ba Trump alle om å forlate rommet, med unntak av Coats og CIA-direktør Mike Pompeo.

Klaget på etterforskning



Deretter skal Trump ha begynt å klage over FBIs etterforskning og Comeys håndtering av den. To dager tidligere hadde Comey bekreftet i en kongresshøring at byrået etterforsket mulige forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland i valgkampen.

Ifølge Washington Post skal Trump ha spurt Coats om han kunne gripe inn mot Comey, og få ham til å legge vekk etterforskningen av Flynn. Etter møtet med presidenten skal Coats ha drøftet situasjonen med flere nære medarbeidere og kommet til at det ville være upassende å gjøre som presidenten foreslo.

Når Coats møter til høringen i Senatets etterretningskomite er det ventet at han vil få spørsmål om sin kontakt med presidenten i forbindelse med FBI-etterforskningen.

Noen dager etter møtet i Det hvite hus skal Trump ha fulgt opp med en telefon til Coats der han ba han gå offentlig ut og avvise at det fantes beviser for samarbeid mellom kampanjen hans og Russland. Coats fulgte ikke opp anmodningen. En lignende henvendelse skal også ha blitt rettet til direktøren for etterretningsorganisasjonen NSA, Mike Rogers.

Godt forberedt



Også en samtale mellom Comey og justisminister Jeff Sessions kan bli tema i torsdagens høring. Denne samtalen skal ha funnet sted dagen etter at Trump ba Comey la sikkerhetsrådgiver Michael Flynn være i fred. Overfor justisministeren skal Comey ha gitt uttrykk for at han aldri mer ønsket å være alene med Trump, skriver New York Times.

Et annet tema som trolig vil stå sentralt er hvorvidt Comey forsikret presidenten om at han ikke var en del av etterforskningen. Ifølge Trump skal FBI-direktøren ved tre anledninger ha bekreftet dette, men ifølge CNN er det ventet at Comey i høringen vil «nyansere dette bildet».

Ifølge flere amerikanske medier skal Comey ha forberedt seg grundig til torsdagens høring. Fordi han opplevde at Trump flere ganger beveget seg inn på «upassende områder», skal han ha tatt svært detaljerte notater fra samtalene. Det er ventet at Comey i sitt vitnemål, vil holde seg til sine samtaler med presidenten, og ikke komme inn på selve etterforskningen, som fortsatt pågår.