NY Times: Trump kan ha unngått skatt i 18 år

Et enormt økonomisk tap i 1995 kan ha gjort det mulig for Donald Trump å unngå betaling av føderal inntektsskatt i 18 år.

Et gjentakende diskusjonstema i den amerikanske valgkampen er Donald Trumps (70) foreløpige motvilje til å offentliggjøre hvor mye han har betalt i skatt.

New York Times-redaktør Dean Baquet (60) har tidligere uttalt at han er villig til å risikere fengsel dersom det ga han muligheten til å publisere en kopi av Trumps selvangivelse.

I dag kan Baquets avis avsløre at Trump i 1995 tapte så mye som 916 millioner dollar. Skatteeksperter Ny Times har leid inn for å se på selvangivelsen, opplyser at Trump dermed står fritt til ikke å skatte av inntekter av et tilsvarende beløp de påfølgende 18 årene.

Avisen presiserer at Trumps inntekt i perioden 1995-2013 er ukjent, men at det enorme tapet har gjort det mulig for han å tjene 50 millioner skattefrie dollar hvert år i hele perioden.

– Han kan dra enorm fordel av at han ble fullstendig ødelagt på begynnelsen av 90-tallet, sier Joel Rosenfeld, en av NY Times' skatteeksperter.

Trump har så langt avstått fra å kommentere tallene, og ønsker verken å bekrefte eller avkrefte tapet på 916 millioner dollar i 1995, skriver avisen.

I en skriftlig uttalelse til avisen skriver imidlertid hans valgkampkomité at han ikke er ansvarlig for å betale mer skatt enn det han er pålagt av loven. Videre i uttalelsen påpekes det at Trump har bidratt med flere hundre millioner dollar i andre skatter og avgifter.

Truer med søksmål



– Mr. Trump kjenner skatte-regelverket bedre enn alle som noensinne har stilt som presidentkandidat, og han er den eneste som vet hvordan vi kan fikse det, heter det videre i uttalelsen til NY Times.

I tillegg til uttalelsen fra Trumps valgkampkomité, har en av hans advokater, Marc Kasowitz, sendt et brev til avisen. I brevet argumenterer han for at NY Times' offentliggjøring av deler av selvangivelsen bryter med loven, fordi den ikke er godkjent av Trump selv.

Kasowitz truer NY Times med raskt å gå til søksmål, skriver avisen.

Da Hillary Clinton under den første debatten mellom de to, kom med påstander om at Trump ikke hadde betalt inntektsskatt på slutten av 70-tallet, svarte Trump at det var et bevis på hans intelligens.