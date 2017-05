Ny rettsrunde for Trumps innreiseforbud

President Donald Trumps innreiseforbud blir mandag behandlet i en ankedomstol i Richmond i Virginia, etter at han to ganger har blitt nektet å innføre forbudet.

To måneder etter at en dommer i delstaten Maryland satte en stopper for innreiseforbudet, skal ankesaken behandles.

Justisdepartementet valgte å anke avgjørelsen som konkluderte med at Trumps tidligere uttalelser viste at forbudet ville bryte med grunnloven ved at det var religiøst begrunnet.

Normalt ville en slik ankesak gå for en domstol av tre dommere. Men i denne saken har det ifølge CNN blitt besluttet at 15 dommere skal være tilstede.

Utnevnt av Obama og Clinton

Ifølge CNN har en av de konservative dommerne trukket seg på grunn av en interessekonflikt.

Dessuten melder mediehuset at ti av de femten aktuelle dommerne er utpekt av enten Bill Clinton eller Barack Obama. Utfallet kan dermed bli bestemt av et flertall av liberale dommere.

Den endelige listen over dommerne blir lagt fram mandag morgen, før høringen som starter klokken 14.30 amerikansk tid, 20.30 norsk tid.

Må vinne i flere domstoler

Justisdepartementet i Washington har argumentert med at innreiseforbudet er nødvendig for nasjonens sikkerhet. Forbudet går ut på å nekte borgere fra de muslimskdominerte landene Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen innreise i 90 dager.

Selv om Trumps administrasjon vinner frem med anken, vil ikke innreiseforbudet tre i kraft umiddelbart.

Også en dommer i Hawaii har tidligere avvist innreiseforbudet. Den saken skal opp i en domstol i Seattle mandag i neste uke.

