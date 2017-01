Ny høyesterettsdommer i USA: Trump kan nominere tidligere taxisjåfør

En tidligere taxisjåfør er blant de heteste navnene når Trump natt til onsdag skal nominere en ny høyesterettsdommer.

Natt til onsdag norsk tid kunngjør Donald Trump hvem han vil ha som kandidat til den prestisjetunge stillingen som høyesterettsdommer i USA.

Nominasjonen kan få store konsekvenser. Den siste plassen i amerikansk høyesterett har stått ledig siden februar i fjor, da Antonin Scalia (79) døde under en jakttur.

Scalia ble beskrevet som «en konservativ juridisk gigant», og var blant annet en sterk motstander av selvbestemt abort.

Frem til han døde var det fem konservative og fire liberale dommere i Høyesterett. Valget av ny dommer til amerikanernes høyeste rettsinnstans får dermed store politiske ringvirkninger.

FORESLÅR KANDIDAT: - Donald Trump, her under innsettelsen tidligere i januar, kunngjør natt til onsdag hvem han vil ha som ny dommer i Høyesterett. Foto: Klaudia Lech , VG

Trump har tidligere gitt uttrykk for at han ønsker seg en kandidat som er mot abort, og for amerikanernes rett til å eie våpen.

Ifølge flere medier, blant annet New York Times, Politico og Reuters er det særlig to kandidater som kan være aktuelle for den prestisjetunge stillingen; Thomas Hardiman og Neil Gorsuch. Flere trekker også frem William Pryor (54).

Jobbet som taxisjåfør

Thomas Hardiman (51) var den første i familien sin som gikk på college, og han kjørte taxi for å betale for jusstudiene.

– Jeg vet ikke om noen som er så jordnær som ham, sier Carter Phillips, en advokat i Washington DC, til Business Insider.

Hardiman jobber nå ved ankedomstolen i Pittsburgh, og støtter de amerikanske våpenlovene. Han har også tatt statens side i flere saker som omhandler dødsstraff, og har støttet et fengsel i New Jersey i at de hadde rett til å ransake de innsatte.

Ifølge Business Insider er Hardiman den mest aktuelle kandidaten. De trekker også frem at Trumps søster jobber sammen med Hardiman, og at hun setter stor pris på sin kollega.

Slapp å betale for prevensjon

Flere trekker også frem 49 år gamle Neil Gorsuch, som jobber i ankedomstolen i Denver.

Han har gjort seg bemerket blant annet i en sak som omhandlet Obamacare - hvor to private selskaper argumenterte for at de skulle slippe å betale for ansattes prevensjon, ettersom det stred mot deres religiøse overbevisning. Gorsuch var da enig med selskapene.

Da han fikk jobben ved ankedomstolen som 39-åring i 2006, ble han en av de yngste dommerne ved ankedomstolene noen sinne, og hadde grått hår, skriver Washington Post. Hans tidligere partner Mark C. Hansen gikk da ut og benektet at Gorsuch hadde farget håret sitt grått for å fremstå eldre enn han var.

– Da Neil kom til vårt firma i 1995 så hadde han grått hår. Faktisk så var han født både med sølvfarget hår og et ustoppelig lager av Winston Churchill-sitater.

Gorsuch har tidligere sagt han har forsøkt å følge i nå avdøde Antonin Scalias fotospor. Han har ikke dømt i noen abortsaker, men flere antar at han er i mot.

Ifølge The Wall Street Journal har presidenten valgt enten Hardiman eller Gorsuch, men tidligere har også William Pryor (54) blitt trukket frem som en mulig kandidat. Hans kandidatur er imidlertid mindre sannsynlig nå, ifølge Politico.

Kalte abortavgjørelse en «vederstyggelighet»

KAN VÆRE AKTUELL: - Dommer William Pryor (54) Foto: Cliff Owen , AP

Pryor (54) jobber ved ankedomstolen i Atlanta i Georgia og beskrives av CNN som en «drømmekandidat» for mange konservative.

For mange er 54-åringen særlig kjent for å ha kalt den historiske dommen Roe v. Wade, rettsavgjørelsen som i praksis gjorde selvbestemt abort lovlig i USA, for «den største vederstyggeligheten i grunnlovens historie».

Han har tidligere vært statsadvokat, og har tidligere blitt trukket frem ved navn av Donald Trump. Han har flere ganger tatt statens side i saker som omhandlet dødsstraff.

Obama nominerte kandidat

Den tidligere amerikanske presidenten Barack Obama nominerte allerede i mars en liberal dommer til den ledige stillingen, 63 år gamle Merrick Garland.

Men den nye dommeren må godkjennes av Senatet, hvor republikanerne har flertall, De varslet på forhånd at de ville blokkere godkjenningen til en liberal kandidat.

Uansett hvem Trump nominerer, er det duket for kamp mellom demokrater og republikanere når forslaget skal vedtas. Demokratene har ifølge Politico varslet at de vil forsøke seg på en såkalt «filibuster» - en lang debatt som skal trenere et forslag så mye at det ikke blir vedtatt.