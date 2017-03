Norsk professor: – Trump har bare inkompetente amatører i staben

Professor og USA-kjenner Ole O. Moen (76) er ikke nådig i beskrivelsene av apparatet rundt USAs nye president.

Moen er professor emeritus i Nord-Amerikastudier ved Universitetet i Oslo og har fulgt amerikansk politikk i 55 år.

Han mener at den nye versjonen av Trumps innreiseforbud ikke skiller seg nevneverdig fra den forrige, som ble stanset av en føderal domstol.

Samme svakhetene

– Rett nok har de fjernet Irak fra listen, men mange av de svakhetene som var i den første er fortsatt der. Og dette er jo et vedheftende problem, at han ikke kan ta et nei for et nei, og at han ikke har antenner og ikke setter seg inn i ting, sier Moen.

Han mener at Donald Trump har grunnleggende mangel på forståelse for dommeres rolle og hvordan maktfordelingen fungerer – at han ikke bare for eksempel kan instruere en dommer.

Den manglende sjekken av Trumps rådgiver Michael T. Flynn viser også svakhetene i Trump-administrasjonen, mener Moen:

– Trump har tatt inn en masse folk som aldri tidligere har hilst på presidenten, og som aldri har vært grundig gransket i en politisk-administrativ sammenheng.

Trumps innreiseforbud * President Donald Trump utstedte 6. mars gjennom en presidentordre et nytt, utvannet innreiseforbud. Forbudet er ventet å tre i kraft 16. mars. * Forbudet omfatter de samme landene som før, unntatt Irak. Det betyr at nye visumsøknader fra borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen vil bli avvist i 90 dager. * I motsetning til det opprinnelige forbudet vil personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke bli nektet innreise. * I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager. Men til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet. * Ikke flere enn 50.000 flyktninger vil bli sluppet inn i USA i løpet av inneværende budsjettår. Under Barack Obama var grensen 110.000. (NTB)

Amatører

Han er tror ikke at et nytt nederlag i møte med amerikanske rett vil være slutten på Trumps presidenttid:

– Men han trår vannet, han flyter ikke, og insisterer da på å få gjennom viljen sin. Det han mangler, er et profesjonelt politisk analyseapparat rundt seg. De han har er amatører. Alle tidligere presidenter har hatt et slikt kompetent analyseapparat som kan gi vurderinger av effekter og ringvirkninger av vedtak.

Det første utkastet til innreiseforbud var ifølge Moen ubehjelpelig:

– Dette satt Steve Bannon og skrev, sammen med Stephen Miller, og det var fullt av formalfeil, som klart viser at de ikke aner hva de driver med. Dette er fisk på land, altså.

Ikke ut over første periode

– Hvis heller ikke det nye reiseforbudet godtas av amerikansk rett, hvilke følger kan det få?

– Trumps anseelse er jo på et historisk lavmål, så her får han neppe mer skade, bortsett fra at han ikke blir sittende ut over første periode. Men det spørs mer hvordan det går med granskingen av Trump-folks forhold til Russland. Her kan det være såpass mye at det vil tvinge seg fram. At han heller ikke har klart å sondre mellom egen økonomi og rollen som USAs president kan også være inkriminerende eller føre til forfatningsbrudd. Jeg har sagt at han enten vil måtte møte i en vanlig rettssal eller for amerikansk riksrett innen to år. Han er såpass stridbar, og han er på dypt vann nå, sier Moen.

Endret ordlyd og reduserte antall land



Trumps nye presidentordre kom 6. mars og inkluderer innreiseforbud mot seks overveiende muslimske land, ikke syv som sist gang.

I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger, er fjernet. Til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet. En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise. Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.

Innreiseforbudet skal etter planen tre i kraft torsdag 16. mars.

