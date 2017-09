Nord-Korea: Trumps trusler er «lyden av en hund som bjeffer»

Nord-Korea svarer Trump med samme mynt, dagen etter presidentens oppsiktsvekkende tale til FNs hovedforsamling.

Trumps trusler om «fullstendig å ødelegge Nord-Korea» dersom de ikke føyer seg, blir som ventet ikke tatt godt imot hos nordkoreanske myndigheter.

Da landets utenriksminister Ri Yong-ho møtte pressen utenfor hotellet i New York sent onsdag kveld, kommenterte han truslene for første gang:

– Hvis han tenkte han kunne skremme oss med lyden av en hund som bjeffer, så er det virkelig en hundedrøm, sa Ri.

På koreansk er en hundedrøm noe som er absurd og gir lite mening, skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

VG-kommentar: Trump forvirrer verden

Kritisert av Erna



Det var i FNs hovedforsamling at USAs president vakte stor oppsikt med sin tale, hvor han langet ut mot «det fordervede regimet Nord-Korea». Han fortsatte med å kalle Kim Jong-un for en «Rocket-man på selvmordsoppdrag».

På spørsmål om hva den nordkoreanske utenriksministeren tenker om diktatorens nye kallenavn, svarer han at han «syns synd på Trumps rådgivere».

Statsminister Erna Solberg var blant dem som reagerte negativt på Trumps spesielle ordvalg.

– Jeg reagerer på at han bruker uttrykk som kan akselerere situasjonen, sa Solberg etter talen.

– Samtidig mente han jo at FN hadde en rolle og takket andre land i Sikkerhetsrådet for konstruktive bidrag, sier statsministeren, som konstaterer at det ikke fins noen militær løsning på situasjonen i Nord-Korea, fortsatte hun.

NATO-sjef Jens Stoltenberg var onsdag mer forsiktig i sine beskrivelser av Trumps retorikk på spørsmål fra VG:

– Den type ord og uttrykk er det han har brukt i mange situasjoner. Min oppgave i NATO er å jobbe med de konkrete sakene.

Fikk du med deg? Nord-Korea truer med å gjøre USA til aske

Anspent forhold



Nord-Koreas gjentatte tester av atomvåpen og stadige forbedringer innen raketteknologi det siste året, har skapt store spenninger mellom dem, nabolandet Sør-Korea og USA.

Kim Jong-un bruker rakettene og kjernefysiske prøvesprengninger for å avskrekke og få verdens oppmerksomhet, mener eksperter VG tidligere har snakket med.

USAs forsvarsminister: – Krig med Nord-Korea ville vært katastrofalt

– Verden er full med problemer over alt, så Nord-Korea er kun interessant hvis de brenner av noe alvorlig fyrverkeri og gjør verden oppmerksom på at de eksisterer, sa Geir Helgesen, direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns universitet til VG forrige uke.